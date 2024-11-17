補習班教師陪其他孩子拚升學 卻為一對女兒選擇自學路

新北邱姓姊妹都是自學生，姊姊讀國二、妹妹讀小六，父親在補習班教物理、化學，幫助莘莘學子衝刺升學，他與孩子討論後，毅然選擇一條有別於非主流的道路，全家人一起學日文、一起完成單車環島，創造許多親子回憶。

新北市教育局統計，111學年度申請在家自學高中190人、國中138人、高中305人；112學年度高中190人、國中150人、國小358人；113學年度高中200人、國中176人、國小366人。

住新北市的邱姓姊妹分別從小二、小一開始踏上自學路，姊姊對服裝設計有興趣，妹妹不只喜愛寫文章，也嘗試寫程式，多元探索是自學生的共同點。

邱姓父親說，希望孩子早一點想清楚想學什麼，採取目標導向，是他和妻子的教育理念，也與孩子共同討論，因此提出自學計畫，二代一起成長。邱父說，他和妻子都鼓勵孩子必須將語言學扎實，不只英文，也可以把日文學好，就能擁抱更多學習資源，因此全家人一起請日文家教。

邱姓父親是一名專教高中生的補習班物理、化學老師，他直言，雖然工作是在教其他孩子拚升學，但他主張孩子必須適性發展，找到目標才有學習動能，學習也不見得只能在教室裡，去年7月全家人一起單車環島，沿途所見所聞都是珍貴的養分。