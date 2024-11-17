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台中樂成宮辦喜事大做公益 百年以上媽祖廟13尊齊聚

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕感謝樂成宮捐贈高頂救護車、復康巴士及警備車，熱心公益。圖／市府新聞局提供
台中市長盧秀燕感謝樂成宮捐贈高頂救護車、復康巴士及警備車，熱心公益。圖／市府新聞局提供

台中樂成宮紀念正殿重建100周年慶暨文史館落成，董事長何敏誠說，全台100年以上的媽祖廟13尊齊聚樂成宮同賀，廟方捐贈市府高頂救護車、警備車及平頂復康巴士各1輛。市長盧秀燕出席致贈感謝狀。

市長盧秀燕說，台中樂成宮是全國歷史最悠久的宮廟之一，慶祝正殿重建100周年，在董事長何敏誠領導之下，舉辦一系列活動，政府資源有限，民力無窮。

樂成宮捐贈市府救護車、警備車及復康巴士，提升台中市到院前緊急救護品質及救災救援效率，另也捐贈復康巴士讓身障朋友交通便利安全，市價上千萬元，她表達祝福及感謝，盼更多社會大眾投入公益，共同攜手創造美好台中。

消防局長孫福佑表示，感謝樂成宮捐贈高頂救護車，內部空間相較平頂救護車更加寬敞，配有急救包、三合一氧氣組、電動擔架、搬運椅、生理監視儀等救護器具，其中攜帶式自動心臟電擊器(ZOLL AED PRO)能增加OHCA患者救回機率。

社會局副局長陳坤皇說，台中市復康巴士六都唯一免費，一年服務超過80萬人次，載運量全國最高，亟需新車投入、淘汰舊車，感謝樂成宮與市府攜手打造美好有愛的溫暖城市。

台中市樂成宮及全台百年以上媽祖廟13尊媽祖齊聚。圖／樂成宮提供
台中市樂成宮及全台百年以上媽祖廟13尊媽祖齊聚。圖／樂成宮提供

台中市 巴士 救護車

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