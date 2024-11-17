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北市基隆路地下道再施工 選平日晚間盼降交通衝擊

中央社／ 台北17日電

台北市基隆路二段上次因施工導致大塞車；工務局表示，這次避開假日等，預計明天起至12月10日平日晚間，封閉部分車道更新路面，儘量降低對駕駛的影響。

基隆路地下道日前因路基改善工程，原本3分鐘的車程變成大塞車1小時。

北市工務局新建工程處表示，基隆路二段（和平東路三段至信義路四段）預計於11月18日至12月10日的平日晚間11時30分至翌日上午6時，依序封閉部分路段車道進行路面更新施工，請用路人依施工宣導告示牌面標示及現場義交指揮人員指示，配合改道行駛，以維行車安全。

工務科長蕭志龍說明，日前辦理基隆路二段（和平東路三段至信義路四段）路面更新工程，夜間施工時恰逢龐大車潮，對用路人影響極大；經檢討後，此次施工將避開假日施工、延後開始施工時間及擴大交通管制範圍等，儘量降低對駕駛的影響。

蕭志龍指出，此次施工期間將延後至晚間11時30分，再開始封閉部分車道，並於晚間12時至翌日上午6時施工，基隆路沿線路口將派駐義交人員進行引導及管制作業。

工務科中區工務所主任洪辰儒說，此次調整基隆路二段（和平東路三段至信義路四段）施工，預計於11月18日至12月10日的平日期間（遇雨順延），除了前述延後執行交通維持措施外，更擴大管制範圍，將基隆路一段與松隆路交叉口（南向）、基隆路二段與敦化南路平面道路交叉口（北向）、基隆路高架橋樂業街匝道（北向）納入彈性管制，引導車流提前改道，確保施工範圍周邊不會湧入大量車流。

新工處再次提醒用路人，行經相關路口時務必遵循現場人員引導並減速慢行，施工期間給用路人帶來不便請體諒，會以最嚴格的標準要求監督工程如期如質完工，給市民更安全、舒適及平坦的道路服務。

基隆 車道

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