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新北新興重劃區倒垃圾難？ 垃圾車是否進入引正反討論

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
江北重劃區陸續有許多住戶入住，過往垃圾車沒有進入區內收運，讓不少民眾感到相當不便，後經民代協調，新北環保局規劃垃圾車進入區內收運。圖／本報資料照片
江北重劃區陸續有許多住戶入住，過往垃圾車沒有進入區內收運，讓不少民眾感到相當不便，後經民代協調，新北環保局規劃垃圾車進入區內收運。圖／本報資料照片

重劃區倒垃圾成難題，新北繼板橋江翠重劃區後，新店央北重劃區也正討論垃圾車進入區內定時定點收運，居民有支持亦有反對。新北市議員陳儀君說，有接獲社區需求，會多蒐集意見；新北環保局表示，央北初擬9處，會整體評估民眾需求，未來也會盤點境內重劃區整體規劃。

新北有多個重劃區持續開發中，但很多被詬病機能不足，以最簡單的家庭倒垃圾需求來說，很多重劃區沒有垃圾車開到區內，民眾倒垃圾相當不便，像過去板橋江翠重劃區也有類似情況，後經民代爭取才讓垃圾車進入區內處理，現在隨新店央北重劃區開發逐漸完善及成熟，也有類似情況。

江翠重劃區居民分享，過去垃圾車僅有行經舊市區一帶，離社區太遠，而請清潔公司處理費用又越來越高，因此才希望有垃圾車進入，讓民眾方便處理。央北重劃區居民也說，目前有相關需求，也希望市府協調；不過也有居民認為，垃圾車進來會影響交通及生活品質，希望審慎評估。

陳儀君表示，為讓居民有更便利的生活環境，在收到央北重劃區社區需求後，就積極與環保局溝通評估，目前初步擬設9處收運點，不過還沒有設正式上路，期間會先來開公聽會，多蒐集意見，達到大家都方便的共識。

環保局清潔維護科回應，新北共有365處垃圾車清運定點，每處定點停等時間3分鐘以上，近五年成長86%，並有6處的時段性禁停停車格供定點收運車輛停靠使用，也是希望藉由重劃區將「定時定點」概念帶入，成為收運方式轉型的機會。

清潔維護科指出，有些接壤原有城區的重劃區倒垃圾不成問題，主要需要規畫是在新興重劃區，定時定點服務目前以住宅區為收運對象，以100公尺即行走5至10分鐘的距離為定點設立原則，像這類新興重劃區目前代表性實行的就是板橋江翠重劃區，幾年下來成效良好；新店央北重劃區目前初擬9處，但也並非都會停到9處，還需要評估民眾需求及意見。

清潔維護科提到，未來也會針對新北新興重劃區規畫整體定時定點收運，像塭仔圳重劃區未來確定會施行這樣機制，其他重劃區也正思考中。其實倒垃圾涉及民眾長期習慣，且顧及年長者，因此一直努力增加定點數，未來也盼由重劃區示範，逐步推動擴大範圍。

新北央北重劃區發展迅速，不少民眾陸續入駐，隨之而來的是居住戶數成長帶來垃圾清運問題，垃圾車是否進入區內引發正反討論。圖／本報資料照片
新北央北重劃區發展迅速，不少民眾陸續入駐，隨之而來的是居住戶數成長帶來垃圾清運問題，垃圾車是否進入區內引發正反討論。圖／本報資料照片

垃圾車 重劃區

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