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大巨蛋上演台日之戰驚見「米奇」 遠雄：正在確認發生經過

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
世界12強棒球賽昨天在台北大巨蛋舉行B組預賽，由中華隊對戰日本隊兩支B組2連勝球隊正面強碰，雙方鏖戰9局後，中華隊以1比3不敵日本，中華隊在場上向觀眾鞠躬致意。記者許正宏／攝影
世界12強棒球賽昨天在台北大巨蛋舉行B組預賽，由中華隊對戰日本隊兩支B組2連勝球隊正面強碰，雙方鏖戰9局後，中華隊以1比3不敵日本，中華隊在場上向觀眾鞠躬致意。記者許正宏／攝影

世界12強棒球賽昨天晚間上演台日之戰，但有球迷入場觀賽時，發現外野座位區出現老鼠亂竄，直呼「大巨蛋有老鼠正常嗎？」，影片貼文一出引發熱議。遠雄今表示，謝謝各界監督，針對特定區域已經完成清消，請球迷放心。

影片曝光後，有網友直言「只要有食物的地方就會有老鼠和蟑螂」，也有人喊說「天啊，我要暈了」。由於天王周杰倫下月5日至9日將登大巨蛋開唱，有網友打趣回應，「不要吵老鼠，牠在等周杰倫演唱會」、「從下水道進來的，在等杰倫的演唱會」。

遠雄集團公關經理夏至賢回應，謝謝各界監督，針對特定區域已經完成清消，請球迷放心。他也強調，場館都有固定清消，內部正在確認投訴影片確切發生時間與經過，後續會同專業廠商與周邊場館追蹤汙染源，共同合作全區清消，造成民眾不適體驗非常抱歉。 

世界12強棒球賽昨天在台北大巨蛋舉行B組預賽，由中華隊對戰日本隊，中華隊打線遭到日本隊先發投手才木浩人封鎖，終場以1：3輸球，吞下在本屆賽會的第一敗，日本隊奪勝後在場上與隊友擊掌慶賀。記者許正宏／攝影
世界12強棒球賽昨天在台北大巨蛋舉行B組預賽，由中華隊對戰日本隊，中華隊打線遭到日本隊先發投手才木浩人封鎖，終場以1：3輸球，吞下在本屆賽會的第一敗，日本隊奪勝後在場上與隊友擊掌慶賀。記者許正宏／攝影

影片 老鼠

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