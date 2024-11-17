大巨蛋上演台日之戰驚見「米奇」 遠雄：正在確認發生經過

世界12強棒球賽昨天晚間上演台日之戰，但有球迷入場觀賽時，發現外野座位區出現老鼠亂竄，直呼「大巨蛋有老鼠正常嗎？」，影片貼文一出引發熱議。遠雄今表示，謝謝各界監督，針對特定區域已經完成清消，請球迷放心。

影片曝光後，有網友直言「只要有食物的地方就會有老鼠和蟑螂」，也有人喊說「天啊，我要暈了」。由於天王周杰倫下月5日至9日將登大巨蛋開唱，有網友打趣回應，「不要吵老鼠，牠在等周杰倫演唱會」、「從下水道進來的，在等杰倫的演唱會」。