新北田寮洋生態旅行登場 跟著候鳥腳步探索環境

新北市農業局輔導田寮洋農民轉作友善耕作，提早翻犁迎接冬候鳥，重視棲地保育，16日人禾環境倫理發展基金會於田寮洋辦理小旅行，專業講師帶領民眾走進田寮洋認識多樣化環境，沿途也觀察鳥類蹤影，跟著候鳥的腳步探索田寮洋。

位處東北角的田寮洋，有獨特地理位置及長期棲地保育，讓許多候鳥飛抵台灣第一個休憩點就是田寮洋，根據鳥類資源線上資料庫eBird顯示，目前在田寮洋記錄到的鳥類高達361種，是全台鳥類多樣性最高的地點之一。

農業局表示，為了兼顧生態，鼓勵農友收割後、冬候鳥抵達前提早翻犁維持湛水的環境，形成水鳥喜歡的淺水灘地，高蹺鴴、小環頸鴴、小水鴨、鷺鷥群，都是田寮洋冬季常見訪客，再加上高草叢、埤塘、森林等複合式地型，田寮洋不僅有水鳥，也可以發現許多猛禽、鵐科、鶺鴒科的蹤跡。

本次小旅行在專業講師帶領下走入田寮洋，說明田寮洋地形、土地利用、水圳圳路、鑲嵌地景等，讓民眾認識田寮洋的多樣化環境及當地的農業生產，沿途中也透過望遠鏡、鳴叫聲、鳥類圖鑑及不同的棲地型態等，發現各種鳥類蹤跡，從欣賞鳥的外貌，延伸至不同鳥類對各種環境的依存關係，也更認識田寮洋的鳥類多樣性。

同時，也讓民眾享用羽豐米、新北山藥及甘藷等在地風味餐，讓民眾用嘴巴感受田寮洋之美，下午則是由貢寮在地新創企業「東北樂創」負責人陳光美，帶領民眾體驗農產DIY課程，動手製作山藥甘藷圓、煎餅等。