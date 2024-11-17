享受悠閒氛圍 板橋435「秋日野趣物語」今還有一天

新北市文化局主辦「435秋日野趣物語」一連兩天在板橋435藝文特區登場，以「秋日OUTDOOR」和「休閒野餐風」為主題，設計6大亮點，涵蓋美食、文創等市集攤位，結合街頭藝人表演、親子共創工作坊及草地遊戲區。今天還有一天活動，從下午2時持續到晚間8時，可來享受悠閒的秋日氛圍。

新北市文化局主秘王錦華表示，連3年舉辦的「435秋日野趣物語」，為提供孩子們發揮創意、學習經營的最佳機會，計畫首次舉辦小老闆市集，報名期間吸引超過700組來自各地的小小創業家們爭取體驗機會，最終錄取35組品牌入選，為活動增添亮點。

今年文創美食品牌類型豐富，有來自南台灣「Kaju手作義式冰淇淋」，以天然食材與手工製作的冰淇淋聞名，用香甜的冰淇淋征服大人小孩的心；「辰星大飯店」以台灣鄉土食材融入油飯，帶領大家透過美食認識這片土地。

除了市集，現場還有一系列豐富的表演節目，包括曾獲全國清水魔術節亞軍「小丑魔術阿佑」以多元幽默的節目與民眾互動；「千方百技」帶來融入中西方雜耍的創新特技演出；還有致力推廣花式足球的「唐心磊」秀出百變的足球技法。

草地遊戲區提供趣味竹蜻蜓遊戲，讓大人、小孩能暢快玩樂，現場也設置金黃色野餐區及特色拍貼區，讓民眾可以在草地上享受美食，記錄秋日午後的美好。