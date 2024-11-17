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台北警察為何有首都加給？ 原來有這段辛酸血淚史

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市警察2015年開始領有「首都警察勤務加給」，卻是警局、市府、議會等各界努力爭取10幾年才有。本報系資料照／黃義書攝影
北市警察2015年開始領有「首都警察勤務加給」，卻是警局、市府、議會等各界努力爭取10幾年才有。本報系資料照／黃義書攝影

北市警察2015年開始領有「首都警察勤務加給」，卻是警局、市府、議會等各界努力爭取10幾年才有。前市長馬英九時期，市府曾積極向中央爭取，卻因經費誰出喬不定，無疾而終，後來在前市長郝龍斌、市府團隊與議員李傅中武積極爭取下，終於露出曙光獲得拍板，一路走來並不容易。

一位不具名北市警官回憶，市長或民意代表當初想要促成警勤加給加成支給案，警察局是義無反顧一起努力。但因各縣市地區特性有別，孰輕孰重難以比較，且財政狀況不一，如通過該案，就怕其他地方政府也要跟進，但會要求中央補助；另涉及人力資源流動，誘因提高就會磁吸走其他機關的人力。

該名警官直言，這些都是比較而來，中央、地方政府的立場不一，但是身為中央各級首長又必須為同仁爭取福利，不能直接打臉地方政府，只能用再補充、再研議等程序回應。

他指出，對於中央政府而言，決策要有合理憑據。地方警局業務單位當時只能不停整理資料，想盡辦法寫出更多論述，並提出相關數據佐證，強化說明地方特性確實導致員警特別辛勞，以提高加成訴求的必要性，例如同樣每日差不多的工作時間內，受理案件、處理交通事故、發破刑案較多，員警的工作密度較高等，盼能說服中央同意。

該名警官說，地方蒐集資料也是一大難處，例如各縣市員警處理陳抗、受理報案數等比較，很多數據沒有現成資料，有的並未公開。他也無法形容，當時到底找了多少資料、寫了多少報告。經過各界多年努力下，好不容易終於促成警勤加給可以加成支給。

國民黨李傅中武擔任北市議員前，1992年至2010年是一名警察，他回憶，一直以來都有聽說會有首都加，卻都是「只聞樓聽響」，直到他就職議員後，調閱資料發現過往都只有議員質詢相關議題，因此2011年便首度在議會提案，積極與時任市長郝龍斌溝通且獲得支持，甚至取得所有藍綠議員連署。

李傅中武分享，從警時曾在台北縣服務過，後來到北市工作，才發現一橋之隔的業務量有多繁重，首都之外，還有總統府、五院、官邸等中央機關所在。他後來也兩度到總統府拜會時任總統馬英九，馬也表示支持，並交辦內政部去辦理。最後爭取到首都加給時，郝特別感謝他「你的努力見到光明了。」

台北市集會遊行頻繁，太陽花學運可看出首都警察的勤務壓力沉重，北市警察2015年開始領有「首都警察勤務加給」。本報系資料照
台北市集會遊行頻繁，太陽花學運可看出首都警察的勤務壓力沉重，北市警察2015年開始領有「首都警察勤務加給」。本報系資料照
北市不只是首都，還是總統府、五院、官邸等中央機關所在地，常是陳抗焦點，大型活動舉辦不在話下。本報系資料照
北市不只是首都，還是總統府、五院、官邸等中央機關所在地，常是陳抗焦點，大型活動舉辦不在話下。本報系資料照

警察 議員 馬英九

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