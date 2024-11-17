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給清潔隊員「首都加給」每年多3.7億元 北市府如何找財源？

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市2024跨年晚會活動聚集相當多人潮，製造約22.3公噸垃圾，環保局在1小時內清運完畢。圖／台北市環保局提供
台北市2024跨年晚會活動聚集相當多人潮，製造約22.3公噸垃圾，環保局在1小時內清運完畢。圖／台北市環保局提供

繼北市警察享有首都警察勤務加給、消防員有危險職務加給加成可領，同樣面對首都工作量大的清潔員，也想爭取首都加給。北市清潔員6200多人，環保局有意為基層的清潔獎金從1萬元增至1.5萬元，粗估市府每年得增加逾3.7億元支出，但是財源怎麼來？

副市長張溫德認為，市府須考量兩個面向，一是清潔獎金屬於全國一致的法令規範，要先爭取獲得中央同意，再者是考量市府整體財務條件，在法令與財源穩健支應前提下，市府願意為第一線同仁爭取相關津貼，並得思考該激勵措施的方式，以達到公平激勵與財務穩健。可進一步邀集環保、財政、主計等相關局處研議。

國民黨議員李傅中武表示，北市府一年將近2000億元公務預算，「事在人為，看是用什麼態度去面對」，他不諱言預算是排擠效應，市府要謹守開源節流，不該花的不要亂花，也要增加歲入，這也是執政者市長的智慧，只要市長提出政策，市府一定會想辦法找錢出來。

李傅中武說，每月增加5000元對於高收入的局處首長或許沒什麼，但是清潔隊員每月薪水近5萬元，這筆「首都加給」卻是生活經濟的一大助益，尤其清潔隊員是勞保，盼市府能在多多照顧，議會也一定會支持該筆預算。

民進黨議員陳賢蔚表示，北市人口多且密集、業務量多，民眾對於市府服務的要求與檢驗相較其他縣市嚴格，這從市府徵才狀況可窺知一二，只要開缺，人才都往外縣市跑，因此支持市府站在提供市民服務的品質，應該要有預算把好的人才留下來。 

至於清潔隊員首都加給是否可行，陳賢蔚認為第一線同仁業務量龐大，絕對要有合理調整，尤其康芮颱風過後，市府確實可思考給予肯定獎勵，而獎勵金是最直接的方式，也可檢視休假等其他獎勵方式。

民眾黨議員張志豪說，清潔隊員不只在颱風過後復舊，平常也要清掃市容整潔，遑論首都還有突發狀況、陳抗活動等，他對於薪資增加是樂觀其成。「首都加給」會牽扯到中央法令，市府若能爭取到中央補助是最好，另也可盤點，在財政狀態許可狀況下，找出財源支應，起碼要有開始，額度調幅可以循序漸進，至少態度要表現出來。

康芮颱風撲台，造成北市街道滿目瘡痍，清潔隊員加班清倒塌路樹、垃圾，還被嫌動作慢。圖／台北市環保局提供
康芮颱風撲台，造成北市街道滿目瘡痍，清潔隊員加班清倒塌路樹、垃圾，還被嫌動作慢。圖／台北市環保局提供

北市府 議員

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