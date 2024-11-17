天龍國刁民多？清潔隊員超累...加班清倒伏路樹垃圾 還被嫌動作慢

康芮颱風撲台，北市路樹倒塌超過2600件，即便近5000名清潔隊員提前上工、加班清掃，做到雙眼無神、體力透支，仍受外界抱怨速度太慢，這與首都受矚也有關。而且中央機關多，常是陳抗焦點，大型活動舉辦不在話下，環境清潔全有賴清潔隊，因此北市環保局盼為基層爭取清潔獎金「首都加給」。

一名在北市環保局清潔隊服務10年的班長表示，清潔隊每日工作，除了道路清掃、行人專用清潔箱、大型傢俱預約回收、道路側溝清淤，還有定時定點的夜間垃圾收運，會有完成的時間壓力。此外，陳抗活動也得安排人力穿梭其中清潔、場地復舊；路跑活動若遇下雨，跑者雨衣穿完會亂丟路邊，這些都得出動人力清潔。

該名班長坦言，民眾打1999的頻率多不勝數，舉凡耳機、鑰匙掉落水溝，或是野貓躲在民宅屋簷，清潔隊獲報就要趕緊前往處理，否則就會收到負評。北市是首都，大家都一直盯著看，或許清潔隊工作表面看不出多費力，清潔隊員實際卻是承受不少緊繃壓力，希望比照警察能有多點福利。

信義區隊三張犁分隊黃班長在環保局工作迄今26年，他觀察，除了東區商圈，台北101、國父紀念館、北市議會、北市府、松山文創園區等都是經常舉辦的地點，例如跨年活動、同志遊行等，人潮來、垃圾製造量也愈多，現在又有台北大巨蛋，直言現在的勤務量比早期來得多很多。

黃班長形容，有些民眾對清潔隊又愛又恨，垃圾車收運時停在住家門口會被嫌棄，但是民眾的手機、鑰匙、錢幣掉到水溝，需要清潔隊幫忙時，又不嫌棄他們。他直言，夜間收運垃圾時，與各式各樣民眾接觸機會更多，有些能體諒工作辛勞，也有不講理之人，清潔隊員都會避免言語起衝突。

同樣從基層做起的環保局環境清潔管理科長鄧淞駿分享，科技愈來愈發達，除了1999、里長反映，臉書、Line等社群媒體也常有民眾發文，清潔隊接到通報都要趕緊到場處理，時間壓力確實也較往年更大。

台北市環保局工會理事長游欽雄表示，北市身為首善之都，市容是垃圾不落地，且環保意識抬頭，市民對於公共服務品質提高。城市高度化發展，關渡工業區、北士科陸續設立，加重清潔員的勞動負擔。

游欽雄說，北市是國際都會區，商業活動熱絡，房價、物價比其他縣市還要高，內政部今年第2季房價負擔能力指標，北市房價所得比是16.36倍、房貸負擔率70.69%，均是六都之最。