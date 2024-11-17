獨／北市為清潔隊員爭取「首都加給」 環保局：全國最難做...

北市警察2015年開始領有「首都警察勤務加給」，六都消防員2019年也有危險職務加給加成可領，清潔員同樣面對首都工作量大、薪資卻無特別加給。北市環保局長徐世勲為基層請命，盼清潔獎金可從現有1萬元提升至1.5萬元。

徐世勲指出，北市5000人以上大型群聚活動，一年至少40場，1000人以上則超過100場，平均每3天就1場。這些活動雖有配合廠商清潔環境，環保局清潔隊仍須於大量協助，包含行人專用清潔箱定時收運、場地復舊等。

再者，徐世勲發現，相較其他縣市清潔隊大多清掃主要道路，北市連巷弄都是清潔隊的業務範疇，平均一位清潔隊員得負責1萬平方公尺街掃面積。每天定時定點收運路線188條、約4000處，清潔隊員還得克服天雨、塞車等不可抗力因素，準時到位收運，避免民眾久候，若遲到數分鐘，1999就會接到通報，工作壓力可以想見。

首都業務量繁重也會影響人力招募，徐世勲坦言，各區清潔隊的分隊長懸缺遲遲補不齊，過往因有清潔獎金，大家都願意擔任，如今壓力愈來愈大，加上分隊長是公務人員身分，不少人寧願轉任其他單位，也不願在清潔隊當管理幹部。

徐世勲也發現，北市歷次招考清潔隊員錄取率4.62%至15.04%不等，但今年竟已達25.51%，創近20年新高，這也代表報考人數減少，等於每4人就有1人錄取；2008年曾有7325人爭搶609個名額，今年645個名額卻僅2528人爭取。至於其他五都狀況，多半落在5.30%至17.9%不等。

北市環保局企業工會曾向北市府要求，早班清潔隊員清晨上班也應比照夜班可領夜點費，府方拍板2022年11月起早班加發100元夜點費、晚班則從100元調高至200元。另外，中央「地方機關清潔人員清潔獎金支給要點」2023年12月起統一調高清潔獎金，每月上限從8000元調至1萬元。

清潔隊工作屬於體力活，雖然夜點費、清潔獎金增加，加上近3年平均每人每月15小時加班費，月薪加總有5萬多元，隨著工作量、壓力倍增，徐世勲希望為清潔隊員爭取「首都加給」，現有清潔獎金增加1.5倍至1.5萬元。