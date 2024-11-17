林本源園邸夜間光雕秀 穿越古今的互動體驗

位於新北板橋的國定古蹟林本源園邸5年前開始結合數位科技與傳統文化，推出光雕展演，今年以「魔幻光影 嬉遊林園」為主題，串聯新北歡樂耶誕城，除夜間光雕秀、舞蹈表演，今年更首創「數位科技光雕互動」，現場即時作畫投影，帶領參觀者穿越古今，感受前所未有的視覺與互動體驗。

新北市政府表示，新北耶誕城已在11月15日開城，遊客到板橋，除了參觀耶誕城，也不妨到林本源園邸走走，感受古蹟風華。

新北市副市長朱惕之指出，府中美學示範基地為「新北五條美學廊帶」之一，座落其中的國定古蹟林本源園邸自2019年起陸續推出璀璨光雕秀，包括「蝶舞光綴」、「花月圓夜未眠」及「光影綺想曲」等，每年吸引上萬觀眾前來觀賞，成為府中雙城品牌活動。

因進行古蹟維護工程，前2年改以光環境廊道結合表演的形式呈現，今年9月來青閣修復完工開放，光雕秀再度重磅回歸「來青閣」，更首創「數位科技光雕互動」，民眾可透過手機掃描QRcode進行著色遊戲，將個人畫作投影到「來青閣」牆面上，讓每個人都能透過數位科技互動，創作屬於自己的光影作品，提供沉浸式體驗。

文化局說，「魔幻光影 嬉遊林園」邀請知名3D動畫電影導演劉育樹擔任策展人，以文化局出版的《藝賞林園》立體書為演繹基礎設計光雕秀，整體劇情分為九幕戲來呈現，結合林本源園邸歷史建築特色，觀眾隨著繪本主角小芳與阿嘉「尋找六顆寶石」的冒險故事，穿梭於古今光影間。

「來青閣」門窗如魔法般變幻組合排列，現出了神奇的東方樂園，方亭幻化為孔雀造型的旋轉木馬，而「方鑑齋」轉換為齋室造型的摩天輪，配合著音樂和煙火閃爍轉動，還有水果系列的雲霄列車，在「來青閣」內繽紛穿梭。並由知名舞蹈家施旻雯與太古踏舞團攜手演出，讓舞蹈與光影構作共舞，為光影藝術增添動感。

「魔幻光影 嬉遊林園」光雕秀11月15日至12月28日，每周五、六晚間6時30分至8時30在林本源園邸登場，每半小時一場次，每場開放100人，並於場次開放前發放號碼牌。活動資訊可至國定古蹟林本源園邸官方網站或臉書粉絲專頁查詢。