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民生汐止線主變電站地點曝 近住家憂輻射噪音盼另覓他處

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民生汐止線北市捷運局規畫在內湖上彎公園蓋主變電站，引發居民反對。記者林麗玉／攝影
民生汐止線北市捷運局規畫在內湖上彎公園蓋主變電站，引發居民反對。記者林麗玉／攝影

捷運汐東線上月順利招標，北市捷運局規畫的民生汐止線正提報交通部複審，目標2年內核定。不過捷運局規畫在內湖上彎公園蓋主變電站，因距民宅近，里民憂輻射、破壞公園環境、噪音等，要求另覓地點。

捷運局表示，規畫是考量台電可供電引接點等用地條件評估，構造物主體多數以體育用地下方為主，僅少量構造物使用上灣公園下方。評估台北網球中心的體育用地較適合設置主變電站，採地下方式設置。

北捷民生汐止線日前與地方舉辦細部計畫公開前座談會，議員李明賢說，居民對主變電站及SB07站出入口規畫有意見。李說，捷運包括東環段、民汐線是減緩內湖交通衝擊的解方之一，如何讓工程如期啟動，又能降低施工過程的衝擊盼，市府還要多與居民溝通

石潭里長廖煒國說，主變電站規畫設置於台北網球中心及上灣公園內，當下里民就抗議反對，因依照規畫的主變電站距離民宅近，約只有幾百公尺，大家擔心設置於上灣公園，會破壞現有公園環境，也可能有噪音，甚至讓居民生活品質降低。

廖也質疑，原本SB07站設於再生家俱設站，這次說明會又改設站於舊宗路一段與行善路的緯創公司，但當時他建議捷運局是否可以變更設站於行善路與石潭路口，因石潭里大中小型企業上班人數有近1.5萬人，但捷運局都沒有與地方溝通。

寶湖里長邱顯松也擔心主變電站會有輻射問題，周邊里長都要求另覓地點。

捷運局表示，周邊也有居民希望於舊宗路西側能增設出入口，但因這地區大多為私人土地，先前捷運局評估工程可行性、用地等考量後，有規畫西側增設出入口，但都市計畫變更期間，土地所有權人反對，故暫不設置 。不過捷運局後續細部設計階段，也已留設可敲除牆板，待舊宗路西側未來有土地所有權人申請時，可以增設出入口，使舊宗路西側民眾方便搭乘捷運。

目前民生汐止線北市段綜合規畫報告已於4月9日提送中央審議，交通部6月26日函復綜合規畫報告審查意見，11月4日完成審查意見回復內容並修訂報告書，預計本月提報交通部複審，目標爭取中央2年內核定，里民意見會持續溝通。

民生汐止線北市捷運局規畫在內湖上彎公園蓋主變電站，引發居民反對。記者林麗玉／攝影
民生汐止線北市捷運局規畫在內湖上彎公園蓋主變電站，引發居民反對。記者林麗玉／攝影
民生汐止線北市捷運局規畫在內湖上彎公園蓋主變電站，引發居民反對。記者林麗玉／攝影
民生汐止線北市捷運局規畫在內湖上彎公園蓋主變電站，引發居民反對。記者林麗玉／攝影
民生汐止線北市捷運局規畫在內湖上彎公園蓋主變電站，引發居民反對。記者林麗玉／攝影
民生汐止線北市捷運局規畫在內湖上彎公園蓋主變電站，引發居民反對。記者林麗玉／攝影

捷運 汐止 溝通

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