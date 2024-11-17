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台北通App優惠少 使用率下滑

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導

將近400萬用戶的台北通App近年使用率下滑，餐飲店家也從646家大跌至233家，台北市議員林珍羽認為問題出在缺乏資訊、優惠店家不足，相較台中通有上千店家，認為市府應整合重點美食定期推出活動資訊及優惠。商業處表示，會彙整資訊並拋誘因鼓勵店家加入。

林珍羽舉台中通App為例，台中市透過Open Source製成台中通App，優惠券數量高達1033間，近年更以台中購物節打出品牌。相較之下，台北通App內商圈、夜市等餐飲店家數量從去年646家，今年只剩233家，不只宣傳力道不足，233間店只有34間有優惠券，對用戶吸引力也不夠。

林珍羽認為，台北通近400萬用戶是最大賣點，一個用戶用1元來計算，至少也有300多萬元價值，應好好利用。北市的三大重點美食，漢堡、牛肉麵、夜市打牙祭，都應該納入台北通App並定期推出活動資訊及優惠。

北市府資訊局長趙式隆表示，雖然整體店家數目下降，但是互動率提高；商業處表示，市府辦理各商圈活動，會搭配台北通推播給用戶，每季配合資訊局調查優惠店家及內容彙整露出，未來會拋出更多誘因，鼓勵店家合作。商業處說，北市從2008年至2014年推出台北購物節，因商圈薄利營業模式、成本等因素無法給予更多優惠，行銷資源反倒被大型百貨吸收，之後轉型推商圈嘉年華，今年截至8月，銷售額達11.36兆多元，較去年同期成長8.01%。

北市府 台北通 林珍羽

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