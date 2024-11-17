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北富銀酬金回捐 北市研議明確規範

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

台北市政府推薦富邦金控及其子公司９席獨董，依規定酬金需回捐，前市長柯文哲任內疑似要求黨籍獨董捐到黨內友好基金會引發質疑，市議員要求以文字明確規範，市府將研議辦理。

北市府是富邦金控大股東，連同金控及子公司可推薦９席，每位獨董月領15萬元報酬及3萬元車馬費免回捐，另規定支領的盈餘分配及其他酬金，應以承諾書同意回捐市府或其他公益、慈善團體，每人3年任期約500萬元。

民進黨議員許淑華表示，根據市府推薦獨董遴選作業要點，須回捐給市府或是教育、文化、公益、慈善機構或團體不能是與獨董有利益關係的機構或團體，柯文哲疑似要求黨籍獨董捐到「眾望基金會」，蔣市府應調查，不應替柯遮掩。

國民黨議員張斯綱指出，柯文哲任內富邦獨董18人共捐9353萬元，對捐款有掌握嗎？並說，獨董是市府指派的法人，回捐市府才是取之於市府、用之於市府，現行規定太籠統，應以更明確的文字內容規範，例如董監事酬金須捐在北市府轄下的社會局、教育局、文化局的專戶，或台北市政府相關基金會。

北市府表示，財政局都有掌握捐款，也會請法務局和財政局討論研議更明確的回捐規範，因為很多董監事的酬勞從明年1月1日開始算，會在今年底前有初步結果。至於有議員要求將捐贈明細上網公開，目前依法捐贈對象屬個資範圍，但也會研議。

北市府 柯文哲 議員

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