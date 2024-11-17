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新北警罰單預算增1.6億 議員不給過
新北議會正分組審查明年度預算，市警局歲入較今年增加2.7億元，其中1.6億元來自罰款。議員質疑減少交通違規不該以罰款為手段，科技執法宣導不足易讓民眾觸法，直言「預算出不了審查會」。
市警局表示，預算增加除新增科技執法路段，還有微型電動二輪車執法等，會加強宣導。
新莊中正路、思源路口7月起科技執法後，多名議員接獲陳情，7月至9月該路段開出1萬700多張罰單，每天上百張，有人被連開5、6張才知違規，質疑宣導不彰。
明年度預算警察局歲入1.6億來自罰款與賠償收入，警察局長廖訓誠表示，主要是今年12月將啟用39處科技執法增加的罰款費用，另有內政部補助費用8千多萬元。
市議員邱婷蔚指出，減少交通違規不能以處罰人民為優先，增加這麼多費用，她不可能讓預算走出審查會。因為如果按這樣讓預算若通過，為了達到預算數，警方可能會硬開，她不反對科技執法，但前提是要有足夠宣導期，否則就是陷阱。
市議員山田摩衣也說，預算增加幅度高達10％，市府應清楚說明各年度執行情形。
「道路改善與引導明確才是正解」泰山陳小姐說，遵守交通規則是人民義務，但不少道路規畫有問題，很多時候民眾容易誤觸法網，且科技執法宣導期過短，應該多給民眾一些時間適應。
交大大隊長林泰裕表示，新增科技執法點上路前盲測，駕駛人如違規，會以平信通知車主「期前宣導通知單」的免裁罰提醒。以新莊壽山路科技執法為例，上路後違規及車禍明顯降低。
新北市警局指出，即將上路的39處科技執法地點，從9月20日開始盲測後，前5大違規項目為未依標誌標線號誌行駛7577件、違規迴轉2355件、闖紅燈1041件、違規停車978件、不停讓行人556件。
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