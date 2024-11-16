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12強賽／越不過的高牆…中華隊吞本屆首敗 對戰全職業日本隊已8連敗

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世界12強棒球賽開打 新北市府連3天在市民廣場直播賽程

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
世界12強棒球賽B組中華隊、日本隊今天在台北大巨蛋交鋒，新北市政府在市民廣場連續3天直播世界12強棒球賽。記者江婉儀／攝影
世界12強棒球賽B組中華隊、日本隊今天在台北大巨蛋交鋒，新北市政府在市民廣場連續3天直播世界12強棒球賽。記者江婉儀／攝影

世界12強棒球賽B組中華隊、日本隊今天在台北大巨蛋交鋒，新北市政府在市民廣場連續3天直播世界12強棒球賽，新北市長侯友宜今晚現身中日大戰，與現場超過萬名球迷一起為中華隊加油，還有熱血主播徐展元帶來精闢的解說，專業應援團、啦啦隊女孩合力帶領，成為新北最強應援。

球賽開打前，市民廣場開始陸續聚集人潮，侯友宜在活動開始前，在台上打應援鼓，跟台下的民眾一起為中華隊加油打氣，現場氣氛熱鬧，侯友宜則簡短致詞，他說，今天跟日本隊比賽，所以請大家吃壽司。

侯友宜表示，四年一次的世界頂級棒球賽事「世界12強棒球賽」，結合新北年度最大盛事耶誕城，在市民廣場打造猶如棒球賽現場，熱血的球迷吶喊臨場感十足，歡迎民眾明後天繼續一起來市民廣場，用氣勢助攻中華隊。

體育局表示，今年耶誕城運動派對最受矚目是連播3天12強棒球賽，球迷可以在滿滿耶誕氛圍下觀看賽事直播，現場還可參加「中華隊得分神預測」摸彩活動，就有機會獲得中華隊周邊商品包含應援毛巾、後背包及限定行李箱等好禮。

此外，在「新北運動聚點」粉專舉辦為中華隊加油網路活動，力挺中華隊搶下東京巨蛋決戰門票，就有機會獲得台北飛東京來回機票等大獎。

世界12強棒球賽B組中華隊、日本隊今天在台北大巨蛋交鋒，新北市政府在市民廣場連續3天直播世界12強棒球賽。記者江婉儀／攝影
世界12強棒球賽B組中華隊、日本隊今天在台北大巨蛋交鋒，新北市政府在市民廣場連續3天直播世界12強棒球賽。記者江婉儀／攝影
世界12強棒球賽B組中華隊、日本隊今天在台北大巨蛋交鋒，新北市政府在市民廣場連續3天直播世界12強棒球賽。記者江婉儀／攝影
世界12強棒球賽B組中華隊、日本隊今天在台北大巨蛋交鋒，新北市政府在市民廣場連續3天直播世界12強棒球賽。記者江婉儀／攝影

侯友宜 日本

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