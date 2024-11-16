北市中南里、玉泉里長補選 謝沁荷、羅素真勝選
台北市南港區中南里及大同區玉泉里，因里長因病過世，今進行第14屆里長補選，上午8時至下午4時舉行投票，開票結果分別由謝沁荷、羅素真勝選。
北市選委會指出，北市南港區中南里選舉人數2822人，投票人數924人，有效票數909票，無效票數15票，投票率為32.74%；候選人共計2人，開票統計結果，謝沁荷602票，詹宜樺307票。
北市大同區玉泉里選舉人數2377人，投票人數598人，有效票數596票，無效票數2票，投票率為25.16%；候選人共計2人，開票統計結果，張如德103票，羅素真493票。
市選委會表示，當選人名單將於11月21日由台北市選舉委員會依法審定公告，任期補足本屆里長所遺任期至115年12月25日止。
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