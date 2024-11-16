12強賽台日大戰 新北市民廣場直播嗨翻天

世界12強棒球賽今天上演「台日大戰」，新北市府晚間在市府市民廣場，透過現場400吋LED螢幕直播、啦啦隊女孩活力應援台灣隊。現場加油不斷，有球迷情緒興奮激動的直跳、直叫。

體育局長洪玉玲表示，市民廣場戶外現場結合「新北歡樂耶誕城」的LED（發光二極體）城堡，加上廣場原有的2面電子螢幕看板、新站路客運轉運站的1面，共6個大螢幕播出，一起為台灣隊加油。

記者現場觀察，天氣溫和，市民廣場擠滿加油球迷，市長侯友宜、國民黨立委洪孟楷、國民黨市議員林國春、洪佳君、劉美芳、民進黨市議員黃淑君等人，也在廣場手持加油棒、旗幟喝采，在滿滿耶誕氛圍下觀看賽事直播。

不少球迷是下午參加「挑戰世壯運－神隊友魔幻運動派對」活動後，繼續留下來為台灣隊加油。當1局上結束，台灣隊0比1落後日本隊時，現場仍打鼓、集體歡呼與啦啦隊女孩活力應援，持續鼓舞氣勢。

黃姓球迷表示，20年前，市民廣場常會轉播重要球賽，後來就鮮少類似活動。這次可以重返廣場看戶外轉播，其他球迷一起加油，感覺很棒。

市府體育局表示，棒球12強直播派對，17日晚上6時30分，於市民廣場持續直播「中華VS.澳洲」賽事。