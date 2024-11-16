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高嘉瑜逛士林夜市稱「如入無人之境」惹議 里長批：不要來作秀

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨前立委高嘉瑜日前前往士林夜市消費，結果臉書放上一張店家拉下鐵門，街道無人得照片，稱「如入無人之境」疑感嘆士林夜市沒落，引發熱議。圖／取自高嘉瑜臉書
民進黨前立委高嘉瑜日前前往士林夜市消費，結果臉書放上一張店家拉下鐵門，街道無人得照片，稱「如入無人之境」疑感嘆士林夜市沒落，引發熱議。圖／取自高嘉瑜臉書

民進黨前立委高嘉瑜日前前往士林夜市消費，結果臉書放上一張店家拉下鐵門，街道無人得照片，稱「如入無人之境」疑感嘆士林夜市沒落，卻遭在地居民質疑時間不對。在地里長更直言，「歡迎來士林夜市消費，但不要來消費士林夜市」，呼籲高不要來士林夜市作秀。

高嘉瑜日前前往士林夜市，在臉書發文稱「沒想到現在士林夜市竟可長驅直入，如入無人之境」，只見照片她拿著飲料走在士林夜市的路上，四周沒有什麼遊客，一旁店家也還未營業，貼文一出被分享在地社團，卻引起不小反彈，更有不少網友質疑拍攝時間點，認為高沒抓準時間就發文。

在地里義信里長許立丕更批高嘉瑜，「做秀的梗不要來消費士林夜市。」他表示，高來士林夜市時間是下午夜市準備時間，又遇上雨天，當然還不會有人，高身為內湖的民代，不敢消費內湖大小事，反而跑來士林市製造新聞聲量。

許立丕說，士林夜市商圈的夥伴們，不斷的努力希望能翻轉士林夜市負面形象，也積極的能讓士林夜市再現以往的風華，包含推動藝和士林夜市的結合在廣場舉辦特別活動，例如直播目前最熱門的世界12強棒球賽，讓民眾可在戶外觀看，處進人潮等，並呼籲高嘉瑜「歡迎來士林夜市消費，但不要來消費士林夜市。」

內湖 士林夜市 高嘉瑜

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