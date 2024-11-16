50年歷史板橋氣象站荒廢2年 將變身市民活動中心

板橋氣象站搬遷至新店安坑後，至今已荒廢兩年，千坪公有面積經立委葉元之協調將變為市民活動中心。國有財產署日前通知將板橋氣象站委託給板橋區公所管理，雙方已簽妥合約，公所將進行修繕，明年過年前即可作為板橋福安里市民活動中心。

葉元之表示，板橋氣象站位於浮洲，啟用於1972年，於2023年初遷至新店安坑，歷經50年功成身退。後來原廳舍荒廢近兩年，今年3月，當地里長紀懿容希望爭取該處所作為里民集會所，因此邀請氣象署與板橋區公所一同會勘。基於公有財產活化，氣象署也樂觀其成，讓中央與地方雙贏。

葉元之指出，程序上氣象署無法直接將廳舍借給里民使用，需先將產權轉給國有財產署，再由板橋區公所借用。兩機關間的產權轉移問題一度卡關，現財政部國有財產署北區分署已與板橋區公所完成委託管理合約，也於上周點交完畢。