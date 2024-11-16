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北市百貨週年慶安檢重罰2家不合格場所12萬元

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺北市政府

百貨商場週年慶正如火如荼進行當中，各大百貨及賣場折扣下殺，民眾無不把握此時進行消費，為保障市民消費安全，臺北市政府自113年10月21日起至11月11日止針對40家大型百貨賣場進行無預警動態公共安全檢查，期間有2家違反規定，分別為「琪麗股份有限公司（綺麗廣場）」及「臺北車站K區地下街」；違規場所除依法處罰新臺幣12萬元外，並要求限期改善，以維護百貨賣場週年慶期間市民消費環境安全。

建管處虞積學處長表示，本次檢查不合格場所違規事項為防火門及防火鐵捲門損壞無法正常復歸及作動，嚴重影響防火及人群逃生避難功效，檢查當下即依法對場所各處罰新臺幣12萬元，隨後皆已複查改善完畢。由於百貨賣場週年慶期間，大型消費場所是人潮眾多的地方，自主安全管理本就應該有高規格安全標準，故建管處一發現有違規情事即予重罰，以督促場所注意公共安全。虞處長強調除了平時落實各類場所公安申報管理外，更持續辦理不定期之「抽檢」驗收成效，以保護消費者於場所之公共安全。

聚傳媒

北市 百貨 賣場

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