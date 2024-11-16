新北耶誕城吸18萬人 今晚直播12強「中日大戰」百名維安布署

新北市歡樂耶誕城昨晚開城，觀旅局統計昨吸引18萬人到場，今晚市民廣場將舉辦世壯運棒球12強中華V.S日本直播，下午已有不少民眾到場等待，新北市府布署超過百名人力，維持周邊交通秩序及現場維安工作。

過往板橋每當舉辦歡樂耶誕城活動，導致周邊交通相當擁擠。觀旅局表示，今年警局出動員警63名、義警、民防、義刑、義交等共43名協助會場周遭人潮疏導，聯外橋梁適逢下班尖峰時段車多但仍順暢無壅塞情形。另為維持大型活動秩序，霹靂小組也出動8人在活動現場維安。

而今天農曆16日，做生意的人在傳統習俗會祭拜祈求生意興隆，中午就有活動廠商在主舞台後方燒金紙，民眾陳情大型活動燒金紙不僅汙染空氣，更恐怕造成舞台布幕燃燒。