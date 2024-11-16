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新北耶誕城吸18萬人 今晚直播12強「中日大戰」百名維安布署

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
今晚市民廣場將舉辦世壯運棒球12強中華V.S日本直播，下午已有不少民眾到場等待。記者李定宇／攝影
今晚市民廣場將舉辦世壯運棒球12強中華V.S日本直播，下午已有不少民眾到場等待。記者李定宇／攝影

新北市歡樂耶誕城昨晚開城，觀旅局統計昨吸引18萬人到場，今晚市民廣場將舉辦世壯運棒球12強中華V.S日本直播，下午已有不少民眾到場等待，新北市府布署超過百名人力，維持周邊交通秩序及現場維安工作。

過往板橋每當舉辦歡樂耶誕城活動，導致周邊交通相當擁擠。觀旅局表示，今年警局出動員警63名、義警、民防、義刑、義交等共43名協助會場周遭人潮疏導，聯外橋梁適逢下班尖峰時段車多但仍順暢無壅塞情形。另為維持大型活動秩序，霹靂小組也出動8人在活動現場維安。

而今天農曆16日，做生意的人在傳統習俗會祭拜祈求生意興隆，中午就有活動廠商在主舞台後方燒金紙，民眾陳情大型活動燒金紙不僅汙染空氣，更恐怕造成舞台布幕燃燒。

新北市觀旅局表示，今晚體育局在市民廣場舉辦棒球直播賽事活動，燒金紙的廠商目前正查明中。耶誕城活動期間人潮眾多，嚴格禁止燃放鞭炮、明火產生的狀況發生。若違反規定，將依違反場地規定辦理。

今中午有廠商在耶誕城主舞台後方燒金紙，民眾陳情大型活動燒金紙不僅汙染空氣，更恐怕造成舞台布幕燃燒。記者李定宇／攝影
今中午有廠商在耶誕城主舞台後方燒金紙，民眾陳情大型活動燒金紙不僅汙染空氣，更恐怕造成舞台布幕燃燒。記者李定宇／攝影
為維持大型活動秩序，霹靂小組出動8人在活動現場維安。記者李定宇／攝影
為維持大型活動秩序，霹靂小組出動8人在活動現場維安。記者李定宇／攝影

舞台 金紙

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