近400萬用戶 「台北通」APP優惠資訊少…議員批不懂善用

將近400萬用戶的台北通APP，近年使用率下滑，台北市議員林珍羽發現，頁面內缺乏資訊，商圈、夜市等活動推播不夠之外，優惠券更僅有34間，反觀台中市多達1千多間，呼籲應該更大力結合，帶動北市商機。商業處表示，會持續與資訊局彙整資訊，並拋出更多誘因吸納店家注意。

林珍羽指出，台北通APP的介面發現，商圈、夜市等餐飲店家的數量更從民國112年的646家，今年跌至233家，「北市不是說要積極推動商圈或夜市等品牌轉型？」

除了宣傳力道不足，林珍羽指出，吸引用戶使用的優惠券也不足，233間店卻只有34間有優惠券，當中還有重複。反觀，台中市透過Open Source製成台中通APP，優惠券數量高達1033間，近年更以台中購物節打出品牌。

林珍羽認為，台北市的三大重點美食，漢堡、牛肉麵、夜市打牙祭，都應該納入台北通APP並定期推出活動資訊及優惠；從商業角度來看，台北通最大賣點就是用戶量，一個用戶用1元比例，價值也有300多萬元，應該要好好合作利用。

資訊局長趙式隆表示，台北通APP過去主要是和廣告聯播網合作，現在主要是活動合作配合才會上架，雖然整體店家數目下降，但是互動率提高。

商業處表示，市府辦理各商圈活動，會透過多元管道宣傳，也會搭配台北通近400萬用戶量發送，同時每一季定期配合資訊局，協助調查常態優惠店家，提供名單、優惠內容予資訊局彙整露出，未來也會拋出更多誘因鼓勵店家合作。

至於購物節部分，商業處說，北市從民國97年103年也有推出台北購物節，不過，商圈薄利營業模式，成本等因素無法給予更多優惠，行銷資源反倒被大型百貨吸收，才會因而轉型。

商業處說，民國105年後推動全市性的商圈嘉年華，以主題會展活動出發，推廣各商圈特色，根據商圈整體業績，截至今年8月，銷售額達11.36兆多元，較112年同期成長8.01%；商圈主要店家的零售業成長5.59%，餐飲業成長7.94%。