新北娛樂稅過高 藝文團體卻步

新北市娛樂稅高達10%，議員認為比北市5%高一倍，是雙北藝文展演場次差距大主因，審查財政局預算時增列但書修正徵收率表，調降藝文展演稅率。財政局表示，市府今年已調整實施細則，在市府空間展演稅率可減半，若符合文化部要求可再減半，去年約7成藝文展演適用。

新北市議會目前正在分組審查各局處預算，財政局明年度娛樂稅歲入項目，編列3億1000萬元，市議員林秉宥認為，新北娛樂稅10%比北市5%還要高，很多藝文團體都不願來新北舉辦展演活動，減半稅率，雖收入會減少，但場次變多，也能增加收入。

市議員陳永福表示，當年北、高是直轄市，有自訂稅率，新北都升格了，還承襲以前省政府標準，不應每次審預算，才要由議員提出修法，市府應主動調整自治條例或是徵收率表等，否則法令不平等，損失的是新北市民。

市議員李余典也說，財政局向來過於保守，只看到眼前的歲入可能減少，但一場國際級演唱會後續龐大經濟效益，才是重點。

稅捐稽徵處長黃育民指出，市府為了鼓勵各界到新北舉辦臨時公演，今年已經推出相關優惠措施，若到新北公有場館可享娛樂稅減半優惠，若再獲得文化部認可文件可再減半，實際最低娛樂稅率可達2.5%，較北市還要優惠。

黃育民說，新北市娛樂稅最主要收入是高爾夫球場稅率10%、練習場5%，每年收入約9000多萬到1億元，其次是選物販賣機9000多萬元，臨時公演部分收入約2千萬元。目前財政部正在修法，授權地方針對藝文活動免徵或減徵，市府會在通過後調整。

財政局長陳榮貴承諾評估，在合理情形會來調整，但財政紀律上減少的收入要從哪裡補，還要再討論。