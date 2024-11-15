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陸籍貨輪野柳擱淺10餘日 遇颱風及機械問題再度暫緩抽油

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
野柳擱淺抽油暫緩評估安全性，起重機固定樁鬆脫加颱風。圖／航港局提供
野柳擱淺抽油暫緩評估安全性，起重機固定樁鬆脫加颱風。圖／航港局提供

中國大陸鈺洲啟航貨輪擱淺野柳岬海岸10多天，裝載近290噸油料，各界憂心油料外洩汙染海洋。原計畫昨天抽油，但發現貨輪上起重機固定樁鬆動，有安全疑慮喊卡。因又有颱風靠近，抽油作業喊卡，暫緩進行。今天相關單位登船勘查，將再評估安全性、調整作業方案。

昨天野柳海域海象狀況許可，抽油前置作業已完成，原本打算開始抽油作業，但現場工作人員發現新狀況，貨輪上的橋式起重機固定樁鬆動，為確保現場人員安全昨都撤離至安全區域，暫停作業。

航港局今天下午邀集船舶中心、新北市結構工程技師公會等專家登船勘查，要求廠商加強繫固抽油設備，並且巡檢貨輪安全狀況，也在周遭再布密攔油索，油櫃位置也都再查一次，加強防範油料外漏。

由於船上2台橋式起重機的固定樁鬆脫，航港局要求保險公司委託專業鑑定機構評估安全性，並調整作業方案，也要求加裝預警監測系統，萬一有狀況時能應變。

鈺洲啟航上月29日出港後失去動力，31日擱淺野柳岬海岸，油料外洩危機始終無法解決，主要是海象狀況不佳，但海象穩定後又發現起重機固定樁鬆脫狀況，目前仍無法抽油，但評估油料還在穩定狀態。

野柳擱淺抽油暫緩評估安全性，起重機固定樁鬆脫加颱風。圖／航港局提供
野柳擱淺抽油暫緩評估安全性，起重機固定樁鬆脫加颱風。圖／航港局提供

海象 重機 野柳

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