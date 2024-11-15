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新北桃園互惠火化不加價 議員籲增量能再實施

中央社／ 新北15日電

新北市與桃園市決定取消雙方市民遺體火化加倍收費規定，互惠後1具遺體火化費皆為新台幣2000元。新北議員石一佑說，新北現行火化1具遺體要等2至3小時，呼籲增加量能再實施。

新北市府民政局說，在殯葬資源有限考量下，各縣市都訂有非市民適用殯葬設施加倍收費規定。例如台北市對外縣市收費6000元；基隆對外縣市收9000元，不過新北市有補助至基隆火化的市民3000元，等於新北市民若到基隆，收費與到台北市一樣。

民政局說，考量新北市與桃園市等鄰近地區已形成共同生活圈，民眾治喪多習慣就近辦理，為保障民眾跨域使用殯葬設施權益，新北與桃園市達成共識，即日起取消雙方市民遺體火化加倍收費規定，互惠後1具遺體火化費用皆為2000元，不受非設籍該市亡者須3倍計費的規定。

民進黨新北市議員石一佑說，她不反對雙邊互惠，但新北市應整體規劃完善後才適合實施。目前三峽火化場有12座火化爐，其中2座爐故障，新建中2座也未完工，現行實際運作僅10座爐，巔峰時每具遺體火化都要等2至3小時，建議需增加量能後再實施互惠，避免新北民眾權益受損。

石一佑表示，依民政局提供兩市火化遺體資料顯示，目前雙邊互惠比例尚屬均衡，無一方過度依賴，確實符合互惠原則，建議民政局應每季追蹤數據，如果比例失衡造成新北負擔加重，應滾動式調整外縣市火化價格，以保障新北市民權益。

民政局回應，目前沒有火化爐具故障，而是火化爐具陸續超過使用年限，近年來每年爭取經費汰換。今年爐具汰換2具，汰舊換新工程將於12月15日前完工啟用，也已著手規劃評估進行增爐工程。

民政局說，以近5年數據推估，桃園市民每年來新北市約455名亡者，平均每月不到40名，對火化爐量能影響不大。新北市每年約有650名亡者至桃園市火化，互惠措施推行後，初估每年可為新北市民減少約260萬元治喪經費，減輕市民負擔。

桃園 遺體

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