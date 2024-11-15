新北耶誕城今晚開城 耶誕樹首度化為魔幻天使

新北歡樂耶誕城活動今晚啟動，活動持續至明年元旦，新北市長侯友宜表示，今年歡樂耶誕城主題為魔幻耶誕城，耶誕樹幻化為魔幻天使，各式布景範圍包括以往市府內、市民廣場、萬坪公園，今年也擴大至府中商圈，帶給民眾更多喜悅。

活動開場新北市長侯友宜騎耶誕老人與馴鹿燈組造型踩踏夜光巡迴車組現身，今年耶誕樹幻化為魔幻天使，四周燈飾也與魔幻天使相互輝映。市民廣場北面架設8層樓高LED城堡，兼具主秀展演及表演舞台功能。

今晚點燈儀式首度亮相完整版LED城堡主秀，由全新角色祕法智者、靈魂治療師、聖盾守護者及元素探索者作為主角，敘述各自魔幻技能。耶誕踩踏夜光巡迴車也在今日正式亮相，耶誕老人乘著馴鹿列車散播祝福與快樂，巡迴車在活動期間將在市民廣場魔幻之城燈區及站前廣場魔幻莊園燈區周邊不定期出現遊街。