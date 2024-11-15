快訊

不斷更新／天兔颱風來襲！屏東1地區明停班課 16日颱風假資訊一覽

波波醫風暴燒！仲介業者搶商機 知情人士曝內幕

聽新聞
0:00 / 0:00

新北耶誕城今晚開城 耶誕樹首度化為魔幻天使

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北歡樂耶誕城活動今晚啟動，活動持續至明年元旦。記者李定宇／攝影
新北歡樂耶誕城活動今晚啟動，活動持續至明年元旦。記者李定宇／攝影

新北歡樂耶誕城活動今晚啟動，活動持續至明年元旦，新北市長侯友宜表示，今年歡樂耶誕城主題為魔幻耶誕城，耶誕樹幻化為魔幻天使，各式布景範圍包括以往市府內、市民廣場、萬坪公園，今年也擴大至府中商圈，帶給民眾更多喜悅。

活動開場新北市長侯友宜騎耶誕老人與馴鹿燈組造型踩踏夜光巡迴車組現身，今年耶誕樹幻化為魔幻天使，四周燈飾也與魔幻天使相互輝映。市民廣場北面架設8層樓高LED城堡，兼具主秀展演及表演舞台功能。

今晚點燈儀式首度亮相完整版LED城堡主秀，由全新角色祕法智者、靈魂治療師、聖盾守護者及元素探索者作為主角，敘述各自魔幻技能。耶誕踩踏夜光巡迴車也在今日正式亮相，耶誕老人乘著馴鹿列車散播祝福與快樂，巡迴車在活動期間將在市民廣場魔幻之城燈區及站前廣場魔幻莊園燈區周邊不定期出現遊街。

新北市觀旅局表示，活動期間人潮眾多，欲前往新北歡樂耶誕城活動現場民眾可多加利用大眾交通運輸工具。

新北市府一樓大廳歡樂耶誕城布景。記者李定宇／攝影
新北市府一樓大廳歡樂耶誕城布景。記者李定宇／攝影
活動現場工作人員分發拐杖糖。記者李定宇／攝影
活動現場工作人員分發拐杖糖。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜表示今年歡樂耶誕城各式布景範圍包括以往市府內、市民廣場、萬坪公園，今年也擴大至府中商圈，帶給民眾更多喜悅。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜表示今年歡樂耶誕城各式布景範圍包括以往市府內、市民廣場、萬坪公園，今年也擴大至府中商圈，帶給民眾更多喜悅。記者李定宇／攝影
觀旅局表示今年耶誕樹幻化為魔幻天使，降臨新北歡樂耶誕城，耀眼奪目樣貌將整個夜空都點亮。記者李定宇／攝影
觀旅局表示今年耶誕樹幻化為魔幻天使，降臨新北歡樂耶誕城，耀眼奪目樣貌將整個夜空都點亮。記者李定宇／攝影

侯友宜 歡樂耶誕城

延伸閱讀

新北耶誕活動開城點亮夜空 馴鹿列車巡迴遊街

歡樂耶誕城今晚開城！板橋居民最關心交通 侯友宜這麼說

新北耶誕城明開城！交通管制一次看 3站YouBike營運調整

歡樂48天到元旦！ 2024「新北耶誕城」11/15開城 8大主題4大展區、LED城堡光雕秀、百變耶誕樹、14條絕美光廊必追

相關新聞

新北耶誕城今晚開城 耶誕樹首度化為魔幻天使

新北歡樂耶誕城活動今晚啟動，活動持續至明年元旦，新北市長侯友宜表示，今年歡樂耶誕城主題為魔幻耶誕城，耶誕樹幻化為魔幻天使...

新北耶誕城今晚點燈「魔幻」開城！ 警加強維安 防遙控無人機干擾

新北市2024歡樂耶誕城今晚由市長侯友宜點燈正式「魔幻」開城，百萬顆LED燈海點亮新北，新北市警局動員上百警力及偵爆犬與...

陸籍貨輪野柳擱淺抽油作業 受天兔颱風影響延期

中國大陸籍鈺洲啟航貨輪上月31日在野柳岬海岸擱淺，至今已半個月。在11月13日時，「東方建設者」及「東洋12號」在風浪空...

新北警局長攜手在地企業 進行百工百業防詐騙宣導

新北市警局長廖訓誠昨(14)日下午特別率領淡水警分局及新北市刑警大隊，來到在地企業紅樹林有線電視，進行百工百業防詐宣講，透過一連串的實際案例，來讓企業員工對於日新月異的詐騙方式，有更深的認識。

新北貢寮社區共餐志工平均70歲 老當益壯服務社區

每周五是貢寮社區發展協會的銀髮共餐日，廚房飄來陣陣的飯菜香，協助廚房張羅共餐的志工，平均年齡70歲以上，這些婆婆媽媽們老當益壯，付出心力來服務社區長輩，這樣一煮就是十年，志工也說，只要還有體力，就會一直協助銀髮共餐。

到萬里幼兒園玩香草 新北幼兒園長體驗幼童生活

新北市的專設幼兒園有20家，園長們透過專業學習社群活動跨園區的交流，最近一場交流來到萬里幼兒園，而萬里幼兒園準備了只有就讀學童才能體驗的香草課程，讓來自不同區域的園長們體驗，不只是交流課程還品嚐最在地的美食萬里蟹，讓新北專設幼兒園的園長們充分的體驗萬里幼兒園幼童的一天。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。