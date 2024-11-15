陸籍貨輪野柳擱淺抽油作業 受天兔颱風影響延期
中國大陸籍鈺洲啟航貨輪上月31日在野柳岬海岸擱淺，至今已半個月。在11月13日時，「東方建設者」及「東洋12號」在風浪空檔，將抽油機具及人員送船執行抽油前置作業。原本規劃14日晚間執行抽油。但現場 人員回報，鈺洲啟航貨輪載運之「橋式起重機」固定處有鬆脫現象，在有安全疑慮下，因而暫停抽油作業。
航港局已於今(15)日下午邀集新北市結構工程技師公會、船舶中心、驗船中心等專家，一同登船勘查，並研議強化安全作業。同時商討抽油、及貨物、船體移除的作業程序如何調整調整。又因天兔颱風接近，中央氣象署已發布陸上警報。於是在勘查過程，同時要求作業廠商於颱風影響期間，加強繫固抽油設備，再次巡檢可能溢油位置，並在鈺洲啟航貨輪周圍再佈設攔油索，確保無油污外洩疑慮。
航港局同時也表示，颱風走向飄忽不定，確定颱風路徑沒影響到北部，再行評估是否持續抽油作業。如貿然進行抽油，過程中如受颱風引發的風浪影響，抽油過程漏油，造成汙染就更麻煩。
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