快訊

傳將出席薄瓜瓜在台婚宴 馬英九辦公室回應了

12強賽／再贏1場就晉級？網曝中華隊「完美劇本」：要幫日本加油

新北板橋空氣散異味 環保局：下元節祭拜燒金紙

中央社／ 新北15日電

新北市板橋區天空霧霾，且民眾聞到類似燃燒的怪味道；環保局今天表示，除因擴散不良使南部空氣污染物飄向北方外，適逢「下元節」民眾祭拜燃燒金紙，也會發生臭味

新北市板橋等不少行政區，今天民眾感受天空霧濛濛，能見度低，在網路社群媒體紛紛討論。直至今天下午近5時，從高樓眺望俯瞰市區，仍是一片白茫茫。不少人感受眼睛癢，也打噴嚏。

有許多民眾反映，除能見度不佳，空氣中也瀰漫異味，有如燃燒塑膠後的味道。不少網友還列出昨晚在板橋區、樹林區周邊的小火警，懷疑是臭味的元兇。

環保局回應中央社記者詢問表示，能見度不佳是因受天兔颱風背風渦旋影響，擴散條件不佳造成污染物蓄積，且風速很弱不利擴散。

至於異味，環保局說，適逢農曆10月15日「下元節」習俗，昨晚11時開始至今日上午11時，有民眾設香案祭拜，燃燒金紙都有可能是臭味原因。另外，也要視發現臭味的地點附近是否有工廠、民生污染源及樹木開花等異味。

環保局說，民眾如果有聞到可疑臭味，仍可透過1999市政服務專線提供詳細線索，環保局會即刻派員前往查察。新北市空氣品質濃度為橘色，提醒注意防範，盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出。

環保局 臭味

延伸閱讀

中正新橋新北往臺北銜接水快往師大路方向匝道 11/17起開放通行

新北娛樂稅過高寧願去台北表演？議員籲修稅率

天兔颱風嘉市未籠罩暴風圈卻帶來髒空氣 環保局啟動空品應變

桃園空品惡化AQI超過150 環保局：吹東風位背風處

相關新聞

陸籍貨輪野柳擱淺抽油作業 受天兔颱風影響延期

中國大陸籍鈺洲啟航貨輪上月31日在野柳岬海岸擱淺，至今已半個月。在11月13日時，「東方建設者」及「東洋12號」在風浪空...

新北警局長攜手在地企業 進行百工百業防詐騙宣導

新北市警局長廖訓誠昨(14)日下午特別率領淡水警分局及新北市刑警大隊，來到在地企業紅樹林有線電視，進行百工百業防詐宣講，透過一連串的實際案例，來讓企業員工對於日新月異的詐騙方式，有更深的認識。

新北貢寮社區共餐志工平均70歲 老當益壯服務社區

每周五是貢寮社區發展協會的銀髮共餐日，廚房飄來陣陣的飯菜香，協助廚房張羅共餐的志工，平均年齡70歲以上，這些婆婆媽媽們老當益壯，付出心力來服務社區長輩，這樣一煮就是十年，志工也說，只要還有體力，就會一直協助銀髮共餐。

到萬里幼兒園玩香草 新北幼兒園長體驗幼童生活

新北市的專設幼兒園有20家，園長們透過專業學習社群活動跨園區的交流，最近一場交流來到萬里幼兒園，而萬里幼兒園準備了只有就讀學童才能體驗的香草課程，讓來自不同區域的園長們體驗，不只是交流課程還品嚐最在地的美食萬里蟹，讓新北專設幼兒園的園長們充分的體驗萬里幼兒園幼童的一天。

新北違規小廣告膠影響市容 汐止江北里動員志工清除

汐止區江北里的環境清潔日，動員志工兵分多路進行環境整理，這次將重點擺在電線杆、公寓大門及公車站，在違規小廣告撕下來後，留下來的雙面膠，因為，白色泡棉膠留在上頭實在不好看，但是又不好清，當天志工們用刮刀、菜瓜布、清潔劑等等，刷到手酸。

汐止橫科市場週邊路窄難行 要找國有地拓寬停車

位在汐止橫科地區的橫科市場，因為，路口的橫科路相當窄，不但難以會車，就連行人在走都危險，還有到市場買菜，也找不到停車位，所以，針對一旁有一處國有地，是不是能夠規劃停車空間以及拓寬道路，今(15)日新北市議員張錦豪再度召集相關單位人員會勘，討論可行性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。