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北市圖書館推出每月電影免費看 搭配心理師導讀增加觀賞深度

聯合新聞網／ 綜合報導
北市圖書總館每個月都有一次免費的電影賞析講座，供民眾自由參加。示意圖／igimage
北市圖書總館每個月都有一次免費的電影賞析講座，供民眾自由參加。示意圖／igimage

諮商心理師林世媛在網路上分享北市圖書總館每月的電影賞析講座，不僅可以免費參與，偶爾還會配合抽獎活動，消息曝光後，引起部分年輕網友關注。

台北市立圖書館總館每個月都會在視聽室舉辦一場電影賞析講座，活動不限性別、年齡及報名限制，全程都可以免費參加，藉由電影導讀老師的評析，引導民眾瞭解電影語言，增加觀賞電影的深度。

諮商心理師林世媛也在Threads上宣傳這項活動，表示每場次的觀眾人數都不如預期，「只能說空位還很多，年齡層也偏高，好想知道為什麼… 」。

消息曝光後，吸引了年輕網友關注，「在家旁邊卻完全不知道！太好了以後又多一個免費活動可以參加」、「感覺這個活動設計很不錯，期待明年的片單」、「太棒了吧！感覺是很好的活動」。

也有許多人看到貼文才得知消息，建議原PO可以多加宣傳，才能讓外界關注到這項活動，「應該很少人特別去刷圖書館官網，可以考慮經營IG有圖文介紹會比較吸引人」、「可以跟社大、學校或里長之類合作宣傳看看。」

由 @isabellathatgirll 發佈
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北市 圖書館 心理師 電影

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