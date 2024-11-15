新北板橋增3處科技執法 12月1日啟用偵測交通違規

新北市板橋警分局今天表示，12月1日起，啟用轄內新增3處科技執法設備，鎖定不停讓行人、違規迴轉、紅線路段違規停車，全天候偵測等違規行為，期盼降低事故發生率。

板橋警分局發布新聞表示，新增3處科技執法路段包括，大觀路二段與龍興街口，偵測項目為違規迴轉；縣民大道一段府中捷運1號出口，偵測項目為違規停車；板橋區中山路一段與館前西路口，偵測項目為不停讓行人。

警方指出，統計分析今年轄內交通事故，以未保持行車安全距離、未依規定讓車、未保持行車安全間隔，為肇事原因前3名；除針對易肇事路段加強取締，並透過科技設備輔助執法，全天候運作。

板橋警分局表示，目前警分局轄區共有4處科技執法地點，分析其中今年7月1日啟用的3處科技執法地點，7月至10月交通事故件數與去年（112年）同期尚未設置設備時比較，四川路二段與中央路口減少23件（降低62%）、忠孝路與重慶路口減少9件（降低82%）、縣民大道與南雅南路口減少3件（降低13%），交通事故件數有逐漸降低趨勢，顯見有效果。

板橋警分局分局長陳宇桓指出，新增的3處地點是針對交通事故熱點及民眾經常反映違規路段，邀新北市府相關局處會勘後設置，將於12月1日啟用，目的不是要開罰，是要讓用路人養成遵守交通規則的習慣。