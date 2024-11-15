快訊

坐捷運看12強賽必看！大巨蛋「體重計」藏交通補助 2步驟20元輕鬆入袋

天兔颱風最新風雨預測出爐 明2地達停班停課標準

薄熙來之子薄瓜瓜將成台灣女婿 國安局回應了

新北板橋增3處科技執法 12月1日啟用偵測交通違規

中央社／ 新北15日電

新北市板橋警分局今天表示，12月1日起，啟用轄內新增3處科技執法設備，鎖定不停讓行人、違規迴轉、紅線路段違規停車，全天候偵測等違規行為，期盼降低事故發生率。

板橋警分局發布新聞表示，新增3處科技執法路段包括，大觀路二段與龍興街口，偵測項目為違規迴轉；縣民大道一段府中捷運1號出口，偵測項目為違規停車；板橋區中山路一段與館前西路口，偵測項目為不停讓行人。

警方指出，統計分析今年轄內交通事故，以未保持行車安全距離、未依規定讓車、未保持行車安全間隔，為肇事原因前3名；除針對易肇事路段加強取締，並透過科技設備輔助執法，全天候運作。

板橋警分局表示，目前警分局轄區共有4處科技執法地點，分析其中今年7月1日啟用的3處科技執法地點，7月至10月交通事故件數與去年（112年）同期尚未設置設備時比較，四川路二段與中央路口減少23件（降低62%）、忠孝路與重慶路口減少9件（降低82%）、縣民大道與南雅南路口減少3件（降低13%），交通事故件數有逐漸降低趨勢，顯見有效果。

板橋警分局分局長陳宇桓指出，新增的3處地點是針對交通事故熱點及民眾經常反映違規路段，邀新北市府相關局處會勘後設置，將於12月1日啟用，目的不是要開罰，是要讓用路人養成遵守交通規則的習慣。

交通事故 科技執法

延伸閱讀

中正新橋新北往臺北銜接水快往師大路方向匝道 11/17起開放通行

新北娛樂稅過高寧願去台北表演？議員籲修稅率

「科技首都」竹縣現有19處科技執法地點 未來3年將再增9處

台中市再新增27處科技執法12月啟用！執法地點與取締項目公布

相關新聞

北市圖書館推出每月電影免費看 搭配心理師導讀增加觀賞深度

諮商心理師林世媛在網路上分享北市圖書總館每月的電影賞析講座，不僅可以免費參與，偶爾還會配合抽獎活動，消息曝光後，引起部分年輕網友關注。

中正新橋新北往臺北銜接水快往師大路方向匝道 11/17起開放通行

連接臺北市中正區及新北市永和區的中正橋，在新橋臺北往新北方向及新北往臺北方向主線陸續開放通行後，新北往臺北銜接水源快速道路往師大路方向匝道也即將於113年11月17日開放通行，屆時由新北市往師大路、建

為索資問題交鋒 蔣萬安簡舒培議場互嗆

台北市長蔣萬安日前裁示對不合理不合法的索資「say no」，議員簡舒培認為被針對，蔣萬安駁若無不妥為何要刪貼文，雙方在議...

北市拚人口重回250萬大關 議員建議市府試辦家庭日鼓勵生育

台北市長蔣萬安今赴議會專案報告，有關北市人口持續下降，市府提檢討報告與改善方案。有議員認為，生育獎勵金加倍不能馬上解決人...

第八屆亞洲地方議員論壇 新北民代聚焦綠色旅遊外交

台灣地方議員聯盟日前組團參加亞洲地方議員聯盟年會，以永續觀光、水資源及廢棄物管理、海島觀光與社區發展為主題，邀集台灣、日...

北市發言人殷瑋兼二職挨轟 蔣萬安緩頰：都稱職

北市府發言人、青年局長殷瑋身兼二職，台北市議員秦慧珠認為不合公務人員「一人一責」體制。殷瑋表示，每個職位都全力以赴。台北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。