汐止橫科市場週邊路窄難行 要找國有地拓寬停車

位在汐止橫科地區的橫科市場，因為，路口的橫科路相當窄，不但難以會車，就連行人在走都危險，還有到市場買菜，也找不到停車位，所以，針對一旁有一處國有地，是不是能夠規劃停車空間以及拓寬道路，今(15)日新北市議員張錦豪再度召集相關單位人員會勘，討論可行性。

早上時間，在汐止橫科市場週邊，人車不少，只是因為橫科路實在太窄，儘管路面畫了標線型人行道，不過，當遇到會車時，行人還是幾乎沒地方走，經常人車爭道相當危險，還有就是週邊停車位一位難求，所以，針對一旁的這塊國有地，地方就一直希望能夠用來拓寬道路，還有規劃為停車空間。

新北市議員張錦豪表示，很多車子擠在橫科路上，一直都希望能夠拓寬，但是因為橫科路上很多建案、或是蓋滿了，路幅相當有限，所以，第一步是如何讓沿線的電桿下地，而地下化必須要有一些空間放配電箱，目前已經清出兩塊國有地，分別是農業地及住宅區，而地下化則需要放置在農業區的土地上，比較有機會能納進來。

張錦豪提到，今天邀請了台電及相關單位過來，是希望把國有土地清出來，第一個是增加一個右轉車道，讓車子能夠多一點儲車空間，第二個是人行道，道路拓寬以外，還要退縮以及做人行道，再來就是設置機車格，首先要將地上物部分做排拆，接下來市府交通局會做配置規劃，包括道路拓寬、人行道，還有未來台電下地後的設施規劃進來，目的就是希望讓橫科路更順暢，等下星期五之前配置圖出來後，會再做進一步的討論。