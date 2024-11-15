中正新橋新北往臺北銜接水快往師大路方向匝道 11/17起開放通行

連接臺北市中正區及新北市永和區的中正橋，在新橋臺北往新北方向及新北往臺北方向主線陸續開放通行後，新北往臺北銜接水源快速道路往師大路方向匝道也即將於113年11月17日開放通行，屆時由新北市往師大路、建國南路高架道路及新店方向之汽車即可直接行駛匝道，不須再改由汀州路或和平西路等替代道路行駛。

有關新北往臺北銜接水源快速道路往師大路方向匝道改道通行事宜，新工處一果工務所主任王明輝表示，現行臺北往新北方向之行車動線仍維持採新橋通行，原行車動線不變；新北往臺北部分往重慶南路方向汽車亦維持採新橋通行，往師大路、建國南路高架道路及新店方向之汽車可直接行使匝道前往，機車可行駛外線2車道及機車道往重慶南路方向行駛；惟請汽、機車用路人特別注意，新北往臺北銜接水源快速道路往師大路方向匝道僅可行駛汽車，請機車用路人提早切換車道，避免誤入往水源快速道路方向匝道之汽車專用道，以減少機車與汽車交織情形，並維護機車行駛人安全；往臺北廈門街114巷右轉汽、機車或待轉機車，請於臺北端下中正橋處靠右行駛最外側車道，以避免與往重慶南路直行汽、機車交織；另平日晨峰時間7時至9時，廈門街114巷口禁止汽、機車右轉；新北往臺北方向行駛改道初期因用路習慣改變，特別是機車行駛動線改變，請用路人行經該路段減速慢行、注意路況小心行駛。

王明輝主任補充，河中段工程除已完成之跨河鋼拱橋興建外，接續尚有日據時代之川端橋復舊尚未施作，川端橋的保存再利用須配合於新橋興建後再進行主梁提昇及恢復原有橋梁風貌。本橋完成改建後，將可重現川端橋的原有風貌。

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