新北違規小廣告膠影響市容 汐止江北里動員志工清除

汐止區江北里的環境清潔日，動員志工兵分多路進行環境整理，這次將重點擺在電線杆、公寓大門及公車站，在違規小廣告撕下來後，留下來的雙面膠，因為，白色泡棉膠留在上頭實在不好看，但是又不好清，當天志工們用刮刀、菜瓜布、清潔劑等等，刷到手酸。

這一天，里長謝祚敏騎著他的戰車充當機動捕給站，上頭掛滿打掃清潔的工具，為了對付頑固的雙面泡棉膠，準備了刮刀、鋼刷、菜瓜布、抹布、清潔劑、還有喝的水等等，隨時做補給，希望將環境清乾淨，汐止江北里在汐萬路、長江街一帶，違規小廣告不少，讓里長很頭痛，因為，撕下來留下的這種白色泡棉膠真的很難清，而配合這次環境清潔日，就動員志工沿著大街小巷，將電線桿上頭或是公寓鐵門上的黏膠要通通清乾淨，有時候位置比較高的，就像站在椅子墊高用力刷洗，志工說刷到手酸。

江北里長謝祚敏表示，有接到環保局的通知要做考核，發動里內的志工、義工出來幫忙，打掃防火巷，還有路邊角落的雜草都要清除，還有就是門面的小廣告，電桿上、公車站牌、包括大門口的雙面膠，通通一律清除，把門面恢復的跟過年一樣的乾淨。

謝祚敏提到，雙面膠真的很難清除，就買了魔術靈、噴膠、還有特別用來清除黏膠的清潔劑，還有準備了?布、刮刀、刷子等工具，也很感謝志工辛苦的幫忙，連續發動三天大整頓，因為里內區域太廣了，每個角落、死角都不放過，真的清不完，但會抓緊時間大整頓，要讓江北里煥然一新。