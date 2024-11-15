新北貢寮社區共餐志工平均70歲 老當益壯服務社區
每周五是貢寮社區發展協會的銀髮共餐日，廚房飄來陣陣的飯菜香，協助廚房張羅共餐的志工，平均年齡70歲以上，這些婆婆媽媽們老當益壯，付出心力來服務社區長輩，這樣一煮就是十年，志工也說，只要還有體力，就會一直協助銀髮共餐。
貢寮區區長柯建輝說，貢寮社區發展協會的銀髮俱樂部共餐，這個據點經營已經行之有年且相當穩定進行，目前實體共餐人數大概有三十多位，同時他們也會針對社區內的獨老和較弱勢的民眾，提供到府送餐的服務。看到這些年紀大的長輩，還可以出來為大眾服務，真的很感動。
貢寮社區發展協會理監事賴張秀美說，社區銀髮共餐已經邁入第十年，很感謝長期有志工們熱情付出，讓共餐可以順利運作，不過十年來，志工們也從壯年到老年，體力上也大不如前，但他們依然願意服務社區其他長輩，讓銀髮共餐細水長流。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言