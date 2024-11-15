新北貢寮社區共餐志工平均70歲 老當益壯服務社區

每周五是貢寮社區發展協會的銀髮共餐日，廚房飄來陣陣的飯菜香，協助廚房張羅共餐的志工，平均年齡70歲以上，這些婆婆媽媽們老當益壯，付出心力來服務社區長輩，這樣一煮就是十年，志工也說，只要還有體力，就會一直協助銀髮共餐。

貢寮區區長柯建輝說，貢寮社區發展協會的銀髮俱樂部共餐，這個據點經營已經行之有年且相當穩定進行，目前實體共餐人數大概有三十多位，同時他們也會針對社區內的獨老和較弱勢的民眾，提供到府送餐的服務。看到這些年紀大的長輩，還可以出來為大眾服務，真的很感動。

貢寮社區發展協會理監事賴張秀美說，社區銀髮共餐已經邁入第十年，很感謝長期有志工們熱情付出，讓共餐可以順利運作，不過十年來，志工們也從壯年到老年，體力上也大不如前，但他們依然願意服務社區其他長輩，讓銀髮共餐細水長流。