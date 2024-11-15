為索資問題交鋒 蔣萬安簡舒培議場互嗆

台北市長蔣萬安日前裁示對不合理不合法的索資「say no」，議員簡舒培認為被針對，蔣萬安駁若無不妥為何要刪貼文，雙方在議場互嗆數分鐘。

蔣萬安今天赴台北市議會專案報告，並接受質詢。民進黨議員簡舒培說，蔣萬安日前裁示各局處，面對不合理不合理的索資要「say no」，認為是被蔣萬安針對。

簡舒培說她日前公開的京華城土地扣押裁定書並不是密件，她調閱的資料有哪些不合法，問蔣萬安是否被民眾黨施壓；蔣萬安反嗆偵辦中的裁定書不該公開，是依法依規定，而且若簡舒培覺得沒有不妥，為何要刪貼文。

簡舒培說因為松山地政人員表示市長要公開處分且以後要提供必須先問過地檢署，她是接到地政局人員的電話，決定保護人員才刪文。

簡舒培持續質疑蔣萬安針對及施壓，蔣萬安回嗆「妳如果站得住腳、立場堅定，妳可以大大方方繼續PO妳的文」，簡舒培放話等等馬上再發文一次，並說如果有松山地政所人員因此受罰「大家走著瞧」，蔣萬安回絕不讓市府人員在違法情況下提供資料，雙方議場高聲相對直到質詢時間結束。

簡舒培事後發臉書表示，蔣萬安承諾會保護松山地政同仁，所以把北院再次裁准京華城土地扣押的裁定書全文公開。

簡舒培批評蔣萬安當立委時片面公布疫苗保密內容，當了市長回過頭來要求局處首長控管議員索資，並重申北檢通知函並非密件，面對一份「普通件」資料，公務員理所當然會依循程序提供給索資的議員，針對是否提供附件的裁定書，松山地政也認為「未來類此情形，將向來文之台北地方檢察署確認得否提供再行處理」。

簡舒培說，依照正常流程，公務員提供「非密件」資料給議員很正常，未來是否提供附件裁定書，則會向檢方確認再提供。從頭到尾，公務機關都不認為提供一份非密件的裁定書是錯的，也不覺得這些資料不應公開。

簡舒培批評蔣萬安在市政會議上一番看似霸氣的宣布，說白了就是「朕不給的你不能要」，徹底展現他的威權DNA。