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到萬里幼兒園玩香草 新北幼兒園長體驗幼童生活

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
新北市的專設幼兒園園長們到萬里幼兒園體驗的香草課程，充分的體驗萬里幼兒園幼童的一天。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市的專設幼兒園園長們到萬里幼兒園體驗的香草課程，充分的體驗萬里幼兒園幼童的一天。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市的專設幼兒園有20家，園長們透過專業學習社群活動跨園區的交流，最近一場交流來到萬里幼兒園，而萬里幼兒園準備了只有就讀學童才能體驗的香草課程，讓來自不同區域的園長們體驗，不只是交流課程還品嚐最在地的美食萬里蟹，讓新北專設幼兒園的園長們充分的體驗萬里幼兒園幼童的一天。

新北市立萬里幼兒園以讓孩子成為小小生活家為教學宗旨，其中又以孩子們自己種的香草、蔬果為基礎，設計一套特有的香草體驗課程，在新北專設幼兒園園長的專業學習社群中，來自不同專設幼兒園的園長實地參訪萬里幼兒園的教學場域，並體驗孩子們在幼兒園中的香草課程。

揉香草麵團製麵、製作香塔、香包與香草茶，還有融入香草的生活美學的佈置下午茶茶桌，園長們體驗萬里幼兒園學生們的一系列香草課程。

市立萬里幼兒園園長鍾綺芬表示，不只是香草，萬里幼兒園還特別準備了可以認識家鄉文化特產的美食萬里蟹作為專業學習社群活動的午餐，將香草知識與鄉土教育都融入生活中。

參與這次專業學習社群活動的園長也分享，每一個幼兒園都細心的規劃自己幼兒園的特色，而透過定期的園長交流，園長們可以將所見聞帶回與師長們討論，變化出專屬於自己幼兒園的特色，更加也可以透過共好與締結友好的方式，讓孩子們跨園區的學習交流，為既有的教學注入更多的創新與活力，也讓幼兒們在新北的專設幼兒園中開心快樂的學習成長。

幼兒園 萬里蟹

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