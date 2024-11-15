新北警局長攜手在地企業 進行百工百業防詐騙宣導

新北市警局長廖訓誠昨(14)日下午特別率領淡水警分局及新北市刑警大隊，來到在地企業紅樹林有線電視，進行百工百業防詐宣講，透過一連串的實際案例，來讓企業員工對於日新月異的詐騙方式，有更深的認識。

新北市警察局長廖訓誠表示，這次來到淡水首站，深耕在地企業紅樹林有線電視，員工熱情響應，透過以假投資、假網拍及解除分期付款等類型為大宗的詐騙方式影片，再以實際遭詐案例分享，加深員工們反詐觀念，面對「不明中獎、網路交友、網路求職、網路投資」千萬別輕易相信。而在現場淡水警分局更帶來淡水警攜手福佑宮打造專屬平安零食「警政乖乖」，讓活動增添許多的趣味。

淡水警分局表示打擊詐欺犯罪是當前治安重點工作，警方將持續深入「百工百業」及「鄰里社區」反詐騙宣講，藉由跨職業、跨領域、跨層級的合作，來提升民眾對於詐騙的免疫力，同時強化與金融機構之間的「預警」網絡，攜手識詐、阻詐、打詐，為保護民眾財產盡一份心力。