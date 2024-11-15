北市拚人口重回250萬大關 議員建議市府試辦家庭日鼓勵生育

台北市長蔣萬安今赴議會專案報告，有關北市人口持續下降，市府提檢討報告與改善方案。有議員認為，生育獎勵金加倍不能馬上解決人口問題，建議應設定短中長程計畫，而非提出不切實際的人口對策，也有提議市府試辦每月或每季給職員1至2天家庭日，鼓勵生育。

民進黨議員林延鳳說，蔣萬安9月在北市人口對策委員會提案指出，北市日間人口約350萬人，夜間停留人口近280萬人，顯見北市就業就學與居住人口數，皆多於250萬的設籍人數，市府應有相關鼓勵居住設籍政策，並決議針對北市租屋生活者，擬定政策工具及誘因，以鼓勵或協助落實設籍的相關政策。

林延鳳發現，民政局無法實際掌握北市租屋與設籍狀況，地政局對房東不給租客設籍的裁罰案件迄今僅1件申訴。北市府員工約4萬人，只有1萬多人設籍北市，若連市府狀況都沒法掌握，蔣如何透過政策去提升人口數？建議應設短中長程計畫，研究結構性社會問題，而非提出不切實際的人口對策。

蔣萬安回應，北市有相當多租房子的朋友，市府有義務要照顧他們的居住環境及讓他們能夠設籍，享受到相關福利跟服務。北市現有249萬8千多人，人口數一直變動。至於2026年力拚人口回升至250萬，蔣承諾「我們會努力」。

另外，民眾黨議員黃瀞瑩說，蔣萬安稱去年北市人口回升與生育獎勵金加倍有關，她質疑實情是否真如此，並認為設籍不等於催生，加碼發現金，不能馬上解決人口問題，更不是唯一解方。

蔣萬安表示，當然還是有提供相當誘因，讓年輕夫妻願意來台北設籍、居住、結婚生子，他也坦言一定有效果，但不一定顯著，市府用生育獎勵加倍、居住、提供教育環境等各種方式，希望能夠鼓勵生育。至少北市新生兒人數，相較全國其他縣市是逆勢增加，去年多了1500位、今年1至9月則多910位，其他縣市下降。

新黨議員侯漢廷則關切年輕人行房困境，提出丹麥「度假生小孩」措施，或韓國「家庭日」、日本「伴侶日」等激勵方式參考。

侯漢廷建議，市府應製造夫妻約會空間與時間，並從市府內部試辦，鼓勵職員每月或每季有1至2天家庭日，甚至鼓勵企業讓已婚員工放家庭日、市府則獎勵企業，另能結合觀光旅宿業者，給予新婚夫妻假日優惠方案，也可振興觀光。

蔣萬安回應，的確都是能夠鼓勵生育的一些方式，市府參考其他國家，也確實有這樣作法，他會請民政局來研究評估，邀集相關局處研議討論。