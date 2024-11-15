第八屆亞洲地方議員論壇 新北民代聚焦綠色旅遊外交

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聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
台灣地方議員聯盟日前組團參加亞洲地方議員聯盟年會，新北議員劉美芳（左三）分享新北觀光發展經驗。圖／劉美芳提供
台灣地方議員聯盟日前組團參加亞洲地方議員聯盟年會，新北議員劉美芳（左三）分享新北觀光發展經驗。圖／劉美芳提供

台灣地方議員聯盟日前組團參加亞洲地方議員聯盟年會，以永續觀光、水資源及廢棄物管理、海島觀光與社區發展為主題，邀集台灣、日本、菲律賓等創會國代表共同討論，新北議員劉美芳則分享新北觀光發展經驗，包括通過參與式預算、利用網路平台以及社群媒體來聽取市民意見，盼促進馬爾地夫觀光發展。

本次亞洲地方議員聯盟年會，台灣地方議員聯盟代表團由新北市議員王威元代表致詞。劉美芳今表示，馬爾地夫擁有獨特的地理環境，然該國由約1192個珊瑚礁島嶼組成，當地交通系統仍以船隻與飛機為主。馬爾地夫是否能發展智慧交通系統改善運輸便利是值得探討課題。

除交通議題外，今年論壇焦點集中綠色旅遊可持續發展。劉美芳表示當地在發展觀光過程面對資源有限、土地空間不足以及交通瓶頸多重挑戰。建議可採取包括推動公共與私人合作模式、建設智慧交通系統、發展虛擬體驗與數位行銷，並加強對當地勞動力的教育與培訓。

劉美芳並分享新北市觀光發展經驗，包括通過參與式預算、利用網路平台以及社群媒體來聽取市民意見，讓市民積極參與相關政策的決策過程。此次論壇促進台灣與馬爾地夫地方議會合作，也為全球各地在發展綠色旅遊、智慧交通及可持續觀光方面提供了創新視角與實踐經驗。

議員 馬爾地夫

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