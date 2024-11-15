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台智光爭議案 議員批托嬰、幼兒監視器仍飄在「雲」端

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市議員鍾沛君（右）呼籲，要儘早布建幼兒園、托嬰中心監視器雲端備份。圖／擷取自網路
北市議員鍾沛君（右）呼籲，要儘早布建幼兒園、托嬰中心監視器雲端備份。圖／擷取自網路

台北市長蔣萬安今天赴議會報告台智光案，台北市議員鍾沛君針對備援系統牽涉到托嬰中心、幼兒園監視器備份質詢，質疑社會局及教育局雲端備份還在雲裡、風裡。社會局長姚淑文強調，11月完成標規，後續做公告重新招標。蔣萬安表示，二周內完成報告。

鍾沛君表示，北市一連串的虐童、性侵案，可見監視器雲端備份保全證據的問題，除了托嬰中心、幼兒園全面設立外，影像也要由第三方雲端的異地備份，不料，托嬰中心至今還在研議規格、幼兒園還在尋求共識，「不知道雲端備份，就是將資料飄在雲裡、風裡？」

鍾沛君發現，專案報告內容大多言不及義，寫下監視器影響到親師關係，「這樣說法兩極，所以是監視器不能裝，要互信互愛，既然監視器不裝還要備份嗎？」

鍾沛君也說，理解老師、教保員應該被尊重，所以市府要有完善監視器調閱機制，不可能讓家長想看就看。此外，雖然台智光案爆發受影響，但是警察局四月行文終止子約，但也和台智光達成依照費率實支實付，後續仍台智光提供服務作法，意指官司照樣走，但社會安全網不會停。

鍾沛君說，反觀，社會局和教育局馬上喊卡，同樣是北市府、同樣是受資訊傳輸受影響，可是北市轄下三局進度很多落差，還是要請警察局來指導教育及社會局？

社會局長姚淑文說，目前裝設托嬰中心的監視器原本就有備份，一個托嬰中心就有20支監視器，但是因為台智光傳輸系統為了要處理備份業務，所以才會又要裝設20支新的監視器，以利傳輸影像品質，後續爆發台智光案，若沒有先行拆除這20支，直接再加裝20支監視器，否則屆時會有60支監視器，過於混亂。

姚淑文說，目前會先請台智光拆回機器，11月完成標規，後續做公告重新招標。

蔣萬安說，公托裝設監視器的方向不會變，也會加速辦理，兩周內完成報告。

台智光 監視器

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