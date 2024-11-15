北市發言人殷瑋兼二職挨轟 蔣萬安緩頰：都稱職
北市府發言人、青年局長殷瑋身兼二職，台北市議員秦慧珠認為不合公務人員「一人一責」體制。殷瑋表示，每個職位都全力以赴。台北市長蔣萬安緩頰指稱，「都很稱職」。
蔣萬安今天赴台北市議會專案報告，並接受質詢。國民黨北市議員秦慧珠表示，當初很多議員其實反對成立青年局，因為規劃不明確且很多業務別的局處早就在做，後來她建議多著眼於國際，也出力讓青年局成立，但如今成果她有點失望。
秦慧珠指出，青年局應該要有專責的局長，但現任局長殷瑋還兼北市府發言人一職，之前若是其他公務人員要先代理別的職務，都是暫時的，殷瑋這樣是無法專心一人一責，必須二選一。她詢問蔣萬安，殷瑋更適合哪個位子。
蔣萬安緩頰指稱，「殷瑋都很稱職」，發言體系其實也有副發言人。
秦慧珠打斷蔣萬安發言，她直言副發言人都不知道換過多少個，這事要另外檢討，她現在要問的是青年局怎麼辦。
殷瑋回應表示，「我在哪個位子都全力以赴」，對於局長及發言人職務都是百分百投入。
秦慧珠反駁指出，「銓敘部改寫好了」，沒有一個職務像這樣一人二職，不合公務員體制與專心專責。
她表示，青年局施政到現在還無亮點，且揭牌儀式時邀請韓國籍職棒啦啦隊員李多慧，這並未真的代表北市青年，北市有更多有為青年卻都不挑選，「不要把青年局當花瓶」。
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