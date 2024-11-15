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新北少年隊輔導中輟生績優 連續7年獲教育部頒獎表揚

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市少年隊長廖睿辰（右）從教育部國教署署長彭富源（左）手中接下表揚獎座。圖／警方提供
新北市少年隊長廖睿辰（右）從教育部國教署署長彭富源（左）手中接下表揚獎座。圖／警方提供

教育部國民及學前教育署今天在雲林縣舉辦「113年度全國中輟預防及復學工作」表揚大會，表揚全國48個輔導中輟生有功政府單位、學校及民間團體，新北市警察局少年警察隊連續7年獲選為全國行政機關組績優單位，由少年警察隊隊長廖睿辰代表新北市警局從國教署彭富源署長手中接下表揚獎座。

為提高中輟生復學率及有效輔導中輟生，並鼓勵發揮中輟生輔導過程溫馨案例提供做為學習典範，教育部每年積極與各地方政府合作，連結學校、警政、民間團體及社會福利等社會資源，搭建支持網絡，以推展中輟預防、追蹤及復學輔導工作，並從全國各行政機關、各級學校及民間團體組織當中，評選出投入輔導中輟生有功單位並公開表揚。新北市少年警察隊在執行中輟生協尋工作尋獲率為100%，輔導中輟生案例也獲教育部採用，因此代表新北市參加獲教育部評選為績優單位，也是從108年開始連年獲獎。

新北市少年警察隊隊長廖睿辰表示，學生中輟原因相當複雜且多樣，在查找中輟生的過程中，員警不單只是將學生找回來，還需要結合各領域專業單位合作，才能確實找出學生中輟背鬥成因。本次獲選協尋輔導個案中，有一位少年因與家庭關係疏離，想要脫離成長環境向外發展，因此從國中輟學並刻意失聯，在少年隊員警及社工努力下發現其行蹤，並與其積極溝通取得信任，在警政、社政及學校共同合作下找出平衡點，少年承諾返校復學，後續考上目標學校並在合適環境打工建立經濟來源，也逐漸改善家庭關係。

新北市警局指出，少年警察隊及各分局均與轄區各級學校建立即時通報聯繫機制，除減少通報中輟學生人數，並與市政府教育局等相關單位共同強化輔導、追蹤措施，達到有效預防青少年偏差行為及犯罪的長期目標。

新北市少年隊（右三）獲選全國中輟預防及復學工作績優行政機關。圖／警方提供
新北市少年隊（右三）獲選全國中輟預防及復學工作績優行政機關。圖／警方提供

教育部 警察

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