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新北娛樂稅過高寧願去台北表演？議員籲修稅率

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員質疑新北藝文展演活動少，是因為娛樂稅收太高。圖為2022資料照。圖／新北市觀旅局提供
新北市議員質疑新北藝文展演活動少，是因為娛樂稅收太高。圖為2022資料照。圖／新北市觀旅局提供

雙北藝文展演場次差距大，被認為主因是新北娛樂稅高於北市，新北市議會正在審查明年度總預算，認為若要通過預算，應先調整新北市徵收率表，才能宣誓新北支持藝文展演的決心。新北市財政局允諾評估並指出，今年9月已針對使用市府公家展演空間的臨時公演可減半稅率，若再取得文化部認可文件，可再減半，最低稅率只要2.5％，較北市低，去年約有7成藝文展演有獲減半優惠。

新北市議會目前正在分組審查各局處預算，財政局明年度娛樂稅歲入項目，編列3億1000萬元，市議員林秉宥認為，新北娛樂稅10％比北市5％還要高，很多藝文團體都不願來新北舉辦展演活動，減半稅率，雖收入會減少，但場次變多，也能增加收入。

市議員陳永福則說，當年北、高是直轄市，有自訂稅率，新北都升格了，還承襲以前省政府標準，不應每次審預算，才要由議員提出修法，市府應主動調整自治條例或是徵收率表等，否則法令不平等，損失的是新北市民。

市議員李余典也說，財政局向來過於保守，只看到眼前的歲入可能減少，但一場國際級演唱會舉辦下去，後續龐大經濟效益，才是重點。

稅捐稽徵處長黃育民指出，市府為了鼓勵各界到新北舉辦臨時公演，今年已經推出相關優惠措施，若到新北公有場館，可享娛樂稅減半優惠，若再獲得文化部認可文件可再減半，實際最低娛樂稅率可達2.5％，較北市還要優惠。

黃育民說，新北市娛樂稅最主要收入是高爾夫球場稅率10％、練習場5％，每年收入約9000多萬到1億元左右，其次是選物販賣機9000多萬元，臨時公演部分收入約2千萬元左右。

不過議員認為，高爾夫球場應該與藝文活動分開討論，要求市府針對臨時公演提出不同的稅率標準，送議會審查。

黃育民強調，目前財政部正在修法，授權地方針對藝文活動免徵或減徵，市府會在通過後調整，但陳永福認為，市府應該先做，等中央法令過後再來修正。

財政局長陳榮貴永諾評估，在合理情形會來調整，但因為財政紀律上，減少的收入，要從哪裡來補，還要再討論。

市議員白珮茹要求，市府擔心收入銳減情有可原，但財政局應該在下次大會前，要提出評估報告，先評估才有機會推動。

文化部 議員

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