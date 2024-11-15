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歡樂耶誕城今晚開城！板橋居民最關心交通 侯友宜這麼說

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，歡樂耶誕城交通疏導已經提前規畫。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜表示，歡樂耶誕城交通疏導已經提前規畫。記者葉德正／攝影

新北市歡樂耶誕城今天晚上點燈開城，板橋居民最關心的交通問題，新北市長侯友宜今天表示，每年舉辦歡樂耶誕城都會不斷地調整步伐，交通疏導已經規畫好，除增加公車班次及調整交通號誌、增加警力，也隨時派出更多機動彈性調整的民間協勤警力幫助，做好因應準備，他強調，除安全外，交通疏導一定要讓民眾順暢，不要因為歡樂耶誕城而受到干預。

新北市交通局指出，活動期間每日下午16時至23時，會場周邊的人車共道人行道則禁止騎乘自行車；市民廣場旁的「新站路站」、「新府路站」YouBike租借站於平日下午15時至晚間24時， 以及12月14、15日耶誕城演唱會的中午12時至晚間24時暫停營運；另「板橋公車站」YouBike租借站於活動期間暫停營運。

交通局表示，市民廣場周邊大眾運輸相當便利，所有行經市民廣場、板橋車站站前廣場、萬坪公園及府中廣場等50多條路線公車，在車頭LED顯示「行經新北歡樂耶誕城」，讓民眾非常容易清楚辨識搭乘，捷運公司也機動加開班次疏運人潮，籲請民眾多加利用大眾運輸，安全方便且不會因塞車錯過精彩表演。

公車 歡樂耶誕城

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