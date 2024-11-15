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「日間台北、夜間新北」約82萬通勤人 蔣萬安招手遷入推4政策
台北市長蔣萬安上午針對北市議會政黨協商所關注的6項議題，赴市議會專案報告。其中，針對台北市人口持續下降，市府提檢討報告與改善方案，蔣萬安指出，根據內政部去年11月「電信信令人口」統計資料，形成「日間台北、夜間新北」的現象，將針對明年住宅、租屋等4項政策，吸引人口遷入。
據統計電信信令人口，台北市112月11平日日間人數326萬人，夜間停留人數261萬人，大於設籍人數250萬；而新北市日間通勤至台北市近82萬人。
蔣萬安指出，為了吸引人口遷入，吸引人口遷入，未來將推出4政策，包括碩博士懷孕育兒者優先入住學校宿舍；推動青年住宅政策；針對長者租屋困難之因應政策；租屋者鼓勵落實設籍。
對於各界關注台北市人口遷徙情形及流失原因，北市府分析2原因，第一是台北市房價所得比高升，外縣市難以遷入台北市，第二，交通障礙減少，一日生活圈擴大，以交通運輸成本代替高昂的住宅成本。
另外，沿重要交通軌道建設遷往新北行政區超過千人，主要是文山遷往新店，港、湖區遷往汐止，以及北投往淡水、大同往三重、萬華往板橋。
蔣萬安指出，育齡婦女人數20年來減少18.4 萬人，即使總生育率回升，出生人數預估仍將持續減少，北市未婚原因，包括尚未找到適合對象，不生原因為經濟負擔太重。另外，受人口老化影響，北市死亡人數逐年升高，112年達2萬人，20年來增幅達48%。
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