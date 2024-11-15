台智光案怎解？蔣萬安：嚴審出優良廠商、逐案審費率

台北市長蔣萬安上午針對北市議會政黨協商所關注的6項議題，赴市議會專案報告。其中，台智光案引起北市警用監視器傳輸費爭議，蔣萬安今年4月下令終止與台智光子約後，警察局日前啟動備援系統招標，蔣萬安在專案報告中強調，將嚴審執行評選程序，選出最優良廠商。

蔣萬安上午受訪也表示，針對台智光案精進方向，因受到大家關注，檢調也在偵辦中，針對母約部分，一切依約辦理，警察局也啟動備援機制的招標，市府針也對費率審議，逐案來審，每個市府機關提出費率，一定要有所依據，要經過比價，也要說明為什麼不用TGSN的費率，若沒有依據和說明，就要回歸母約1761元的費率，這是嚴格把關嚴審的機制，另外，也在這會期追減預算，依合約進行，尊重檢調結果。

蔣萬安上午報告6項議題，分別是台北市運動發展及新興運動之需求，及整體運動場館規劃情形與優秀體育人才培訓計畫；台智光BOT案現況及警局專線解約；台北市兒童幼托安全，在「狼師事件」發生後，市府於幼兒園及托嬰中心監視器建置管理機制及異地備份措施情形。

另外還包括因應打詐新4法實施後，台北市反詐騙精進作為；台北市人口持續下降，市府檢討報告與改善方案及青年局組織規畫及業務內容。

針對台智光後續問題，蔣萬安指出，市府資訊局、法務局、政風處及工務局等相關單位共同研討應處，有關備援採購案，11月6日開標，計有4家廠商投標，預計於12月中旬決標。

蔣萬安指出，備援方案有多種可供考量，包括光纖、有線電視和無線網路等，市府各機關得依備援需求及方式研擬相關備援措施。市府會持續精進專案審查暨費率核定，並關注台智光案件後續發展情形。

至於未來精進方式，對於費率審查各機關皆須呈現其目前使用台智光光纖網路需求是否滿足相應規格。另各機關每年度價格依據皆須有比價紀錄，或提供足證此一價格合理性之參考依據。備援案啟動與否及時機，取決於台智光訴訟案件審判情形。

另外，蔣萬安任內打造「運動之都」，因應新興運動及精進選手培訓，「台北躍動館」執行進度為115年完成新生館、克強館；116 年完成自來水園區；117年完成七虎館、木柵館、玉成館、三民館 、港工館、明美館。另在北士科興建國際羽球館，北士科西基地將優先興建國際羽球館，以因應日益增加的羽球運動人口及賽事需求，預計於今年底完成可行性評估。

蔣萬安指出，未來城市運動發展的藍圖，成為更具活力的運動城市。透過補足北市所欠缺的各項運動設施及場館，不僅能培育更多優秀的體育人才，亦能提升市民的生活品質，營造人人皆可享受運動樂趣的友善環境。

台北市兒童幼托安全，在「狼師事件」發生後，市府於幼兒園及托嬰中心監視器建置管理機制及異地備份措施，目前托嬰機構全數依法建置監視錄影，並保存30天影像，也會盡速建立公托雲端備援機制；教保服務機構，因中央尚未強制裝設前，積極全額補助現場裝設，雲端則評估可行性。

針對台北市人口持續下降，市府也檢討報告與改善方案；青年局將陸續推出職涯培力、多元發展與國際參與等計畫。