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新北貢寮鮑產季開跑 輕旅行嘗鮮賞美景
新北貢寮鮑產季開跑！新北市長侯友宜說，到產地不只可大啖貢寮鮑，還能輕旅行玩透透，歡迎民眾來貢寮嘗美食、賞美景。新北漁業處說，此次與Xpark水族館合作，展示東北角海域復育珊瑚、紫海膽等成果。
侯友宜昨為貢寮鮑宣傳，與料理女王蔡季芳一起展廚藝，示範蒜蓉珍菇蒸貢寮鮑、鮮鮑麻油瘦肉鍋料理。
貢寮鮑是在地重要產業，沿岸一格格如同棋盤的貢寮鮑潮汐養殖池，是東北角獨有的人文地貌。貢寮區漁會理事長陳育甯說，貢寮鮑年產量約147公噸、年產值約1.5億，價格約每台斤500元。貢寮鮑養在沿岸的養殖池，有天然潮汐換水，使得貢寮鮑肉質Q彈飽滿。
此次與山富旅遊合作，推出4梯次貢寮漁村小旅行，漁民帶領體驗漁村文化、品嘗貢寮鮑，也前往海洋資源復育園區，專業導覽員介紹園區內各種魚介貝類復育計畫，了解海洋教育與保育重要性，也順遊三貂角燈塔等東北角海岸線景點。
貢寮區漁會11月16日、17日在台北市希望廣場推出鮑食小棧展售，販售生鮮貢寮鮑、鮮凍九孔鮑及九孔滷鮑，還有高人氣的手釣白帶魚塊、白帶魚卷、紅燒白帶魚罐頭、活凍鯖魚、透抽及小卷等東北角特色海味。
新北市漁業處表示，為了推廣海洋永續，與Xpark水族館展示東北角海域復育珊瑚、紫海膽等成果，新北市民可憑身分證12月享門票9折。
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