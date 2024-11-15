搶業外收入 北捷劍南路站蓋複合大樓

台北捷運為提高業外收入，挹注營運成本，劍南路站將蓋地上22層複合式大樓，進駐辦公室、商場、景觀餐廳等，預計2029年完工。另外，北捷也研擬在站內禁飲食區賣食品，引發民眾反對。市長蔣萬安說，站內還是禁飲食，販售食品會包裝好。

北捷因近3年電價漲幅達75％，營運成本年增14億元，近年極積極開源節流，昨第3處TOD案、劍南路站多目標大樓動工，北捷估商辦可挹注北捷每年業外收入約2億元。蔣萬安說，這處將是完成大直發展關鍵的重要TOD案，因位於文湖與環狀線交會點，也是進出內科重要出入口，未來會更繁榮。

北捷表示，這處基地南側為客運轉運站，北側為未來捷運環狀線Y29站，Y29站完工後，搭乘捷運由劍南路站至士林站行車時間可由30分鐘縮短為8分鐘，至新北產業園區站可由49分鐘縮短為28分鐘。

北捷也規畫開放禁止飲食區內可賣飲食類商品。議員游淑慧在臉書發起民調，數百網友留言，幾乎一面倒反對。北捷表示，修法通過會選旅運量高車站，提供生活用品、伴手禮及包裝好食品雜貨等，方便旅客不出站順手買，站內依然禁止飲食。

另外，北捷規畫成立遊憩事業子公司管理小巨蛋、貓纜、兒童新樂園等，但市府持股比率僅占4成。游淑慧認為正當性不足，也恐涉圖利，市府持股應占6成。北捷表示，依法需持股5成以上才可與子公司集團化資源共享。議會交委會召集人徐弘庭裁示送市府研議，建議北捷和市府溝通，待預算表決處理。